«Это преступно»: Максим Бужанский подверг жесткой критике запуск расторжения брака в «Дие»

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Недилько Ксения
Народный депутат Украины Максим Бужанский эмоционально отреагировал на внедрение новой цифровой услуги — расторжение брака из-за государственного применения "Дии". По его убеждению, максимальное упрощение этой процедуры в нынешних реалиях является абсолютно ложным шагом, который сказывается на демографической стабильности Украины. Политик считает, что государство, наоборот, должно защищать семейные ценности от легкомысленных решений.
Максим Бужанский. Фото из открытых источников
Парламентарий подчеркнул, что во времена глубокого кризиса стране необходим трезвый подход к сохранению общественных институтов. Попытка превратить серьезные жизненные этапы в элемент упрощения лишь вредит будущему нации.
Он также добавил, что такой подход фактически нивелирует ответственность людей перед созданием союза, превращая разрыв отношений в обычный жест.
Отдельное внимание обратил на психологическое состояние украинцев в условиях постоянного стресса. Война истощает нервную систему, и в моменты ссор людям нужно время на размышления, которое цифровизация у них отнимает.
В заключение народный депутат резюмировал, что такие нововведения несут реальную угрозу обществу и имеют признаки правонарушения против национальных интересов.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что у страниц больше не обязательно посещать ДРАЦС, чтобы официально расторгнуть брак. В приложении "Дия" появилась новая услуга, позволяющая пройти процедуру развода онлайн. Об этом говорится в сообщении на странице Дии в Telegram.