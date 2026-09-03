«Это преступно»: Максим Бужанский подверг жесткой критике запуск расторжения брака в «Дие»

Народный депутат Украины Максим Бужанский эмоционально отреагировал на внедрение новой цифровой услуги — расторжение брака из-за государственного применения "Дии". По его убеждению, максимальное упрощение этой процедуры в нынешних реалиях является абсолютно ложным шагом, который сказывается на демографической стабильности Украины. Политик считает, что государство, наоборот, должно защищать семейные ценности от легкомысленных решений.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

"Расторжение брака в Дие, это самое худшее, что можно было придумать, — убежден нардеп, — особенно в той ситуации, которая у нас сейчас".

Парламентарий подчеркнул, что во времена глубокого кризиса стране необходим трезвый подход к сохранению общественных институтов. Попытка превратить серьезные жизненные этапы в элемент упрощения лишь вредит будущему нации.

"Чтобы сохранить страну, чтобы удержать остатки демографии, чтобы балансировать тренды по упрощению всего и вся, нужно немного здорового консерватизма во всем, — заметил Максим Бужанский. — И на фоне этого взять и превратить такой шаг, как разрушение семьи, в клик пальцем по экрану, это поставить на уровень этого клика весь институт семьи в целом".

Он также добавил, что такой подход фактически нивелирует ответственность людей перед созданием союза, превращая разрыв отношений в обычный жест.

"Это не государственная, это антигосударственная политика, – возмутился избранник. — Это не упрощение процесса развода, а превращение его в щелчок: была семья, щелк, нет семьи. Стряхнул ее с себя, как пыль, и пошел дальше".

Отдельное внимание обратил на психологическое состояние украинцев в условиях постоянного стресса. Война истощает нервную систему, и в моменты ссор людям нужно время на размышления, которое цифровизация у них отнимает.

"Война, у всех горят нервы, – напомнил политик. – Всем нужно немного времени иногда, чтобы обдумать, одуматься, успокоиться. Осознать. Все это сминается и отвергается, щелчок, нет семьи".

В заключение народный депутат резюмировал, что такие нововведения несут реальную угрозу обществу и имеют признаки правонарушения против национальных интересов.

"Это было бы глупо, — подытожил Максим Бужанский, — если бы не было преступно".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что у страниц больше не обязательно посещать ДРАЦС, чтобы официально расторгнуть брак. В приложении "Дия" появилась новая услуга, позволяющая пройти процедуру развода онлайн. Об этом говорится в сообщении на странице Дии в Telegram.