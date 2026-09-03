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«Это преступно»: Максим Бужанский подверг жесткой критике запуск расторжения брака в «Дие»

«Была семья, клац — и нет семьи»: почему легкий развод во время войны является преступным шагом, по мнению Максима Бужанского

3 сентября 2026, 13:51
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Недилько Ксения

Народный депутат Украины Максим Бужанский эмоционально отреагировал на внедрение новой цифровой услуги — расторжение брака из-за государственного применения "Дии". По его убеждению, максимальное упрощение этой процедуры в нынешних реалиях является абсолютно ложным шагом, который сказывается на демографической стабильности Украины. Политик считает, что государство, наоборот, должно защищать семейные ценности от легкомысленных решений.

«Это преступно»: Максим Бужанский подверг жесткой критике запуск расторжения брака в «Дие»

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

"Расторжение брака в Дие, это самое худшее, что можно было придумать, — убежден нардеп, — особенно в той ситуации, которая у нас сейчас".

Парламентарий подчеркнул, что во времена глубокого кризиса стране необходим трезвый подход к сохранению общественных институтов. Попытка превратить серьезные жизненные этапы в элемент упрощения лишь вредит будущему нации.

"Чтобы сохранить страну, чтобы удержать остатки демографии, чтобы балансировать тренды по упрощению всего и вся, нужно немного здорового консерватизма во всем, — заметил Максим Бужанский. — И на фоне этого взять и превратить такой шаг, как разрушение семьи, в клик пальцем по экрану, это поставить на уровень этого клика весь институт семьи в целом".

Он также добавил, что такой подход фактически нивелирует ответственность людей перед созданием союза, превращая разрыв отношений в обычный жест.

"Это не государственная, это антигосударственная политика, – возмутился избранник. — Это не упрощение процесса развода, а превращение его в щелчок: была семья, щелк, нет семьи. Стряхнул ее с себя, как пыль, и пошел дальше".

Отдельное внимание обратил на психологическое состояние украинцев в условиях постоянного стресса. Война истощает нервную систему, и в моменты ссор людям нужно время на размышления, которое цифровизация у них отнимает.

"Война, у всех горят нервы, – напомнил политик. – Всем нужно немного времени иногда, чтобы обдумать, одуматься, успокоиться. Осознать. Все это сминается и отвергается, щелчок, нет семьи".

В заключение народный депутат резюмировал, что такие нововведения несут реальную угрозу обществу и имеют признаки правонарушения против национальных интересов.

"Это было бы глупо, — подытожил Максим Бужанский, — если бы не было преступно".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что у страниц больше не обязательно посещать ДРАЦС, чтобы официально расторгнуть брак. В приложении "Дия" появилась новая услуга, позволяющая пройти процедуру развода онлайн. Об этом говорится в сообщении на странице Дии в Telegram.



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