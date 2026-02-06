Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що українському бізнесу не варто очікувати на полегшення податкового адміністрування, попри складну ситуацію в енергосистемі. За її словами, Міністерство фінансів оприлюднило роз’яснення, яке замість підтримки лише підтверджує чинні бюрократичні вимоги.

Бюрократія замість підтримки: у Раді розкритикували позицію Мінфіну щодо податків в умовах енергокризи

Йдеться про порядок підтвердження неможливості вчасно подати звітність або зареєструвати податкові накладні через відсутність електроенергії чи інтернету. Южаніна наголошує, що платники податків знову стають заручниками складних процедур. Підприємцям пропонують збирати документи про аварійні відключення, вимагати офіційні довідки у провайдерів та надавати додаткові обґрунтування.

"Остаточне рішення приймає податкова, – а якщо відмовить, то значні штрафи", — підкреслила депутатка, додавши, що ситуація з енергопостачанням щодня погіршується.

Южаніна різко розкритикувала такий підхід уряду:

"Мінфін знову нікого не чує і нічого не бачить. Остаточно зрозуміло, що ВЛАДА НЕ ПІДТРИМАЄ БІЗНЕС. Бізнес на межі виживання".

Наразі підприємці змушені самостійно доводити об’єктивність обставин, що унеможливлюють виконання податкових обов’язків, ризикуючи отримати суворі фінансові санкції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання модернізації та захисту енергетичної інфраструктури України має вирішуватися на державному рівні, а не через підвищення тарифів для громадян. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов.

Мер наголосив, що енергетика сьогодні є базовою умовою виживання кожної громади. Проте реалізація проєктів із децентралізації енергосистеми, зокрема встановлення когенераційного обладнання, потребує величезних ресурсів, яких місцеві бюджети не мають. "Модернізація та захист енергетичної інфраструктури України не повинні фінансуватися коштом населення", — підкреслив Ігор Терехов.