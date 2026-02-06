Народная депутат Нина Южанина заявила, что украинскому бизнесу не стоит ожидать облегчения налогового администрирования, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме. По ее словам, Министерство финансов обнародовало разъяснение, которое вместо поддержки только подтверждает действующие бюрократические требования.

Бюрократия вместо поддержки: в Раде раскритиковали позицию Минфина по налогам в условиях энергокризиса

Речь идет о порядке подтверждения невозможности вовремя подать отчетность или зарегистрировать налоговые накладные из-за отсутствия электроэнергии или Интернета. Южанина отмечает, что налогоплательщики снова становятся заложниками сложных процедур. Предпринимателям предлагают собирать документы об аварийных отключениях, требовать официальные справки у провайдеров и предоставлять дополнительные обоснования.

"Окончательное решение принимает налоговая, а если откажет, то значительные штрафы", — подчеркнула депутат, добавив, что ситуация с энергоснабжением ежедневно ухудшается.

Южанина резко раскритиковала такой подход правительства:

"Минфин снова никого не слышит и ничего не видит. Окончательно понятно, что ВЛАСТЬ НЕ ПОДДЕРЖИТ БИЗНЕС. Бизнес на грани выживания".

Сейчас предприниматели вынуждены самостоятельно доказывать объективность обстоятельств, исключающих выполнение налоговых обязанностей, рискуя получить строгие финансовые санкции.

