Політика
«Боротьба павуків у банці»: нардеп заявив про суперечливі сигнали влади щодо бюджетної кризи

Борги як «звичайна робота»: Разумков розкритикував позицію уряду щодо дефіциту бюджету

27 лютого 2026, 19:29
Народний депутат Дмитро Разумков розкритикував відсутність єдиної позиції у владній команді щодо фінансового стану країни. За його словами, поки одні представники влади прогнозують бюджетний колапс, інші звітують про повну стабільність.

«Боротьба павуків у банці»: нардеп заявив про суперечливі сигнали влади щодо бюджетної кризи

Верховна рада. Фото з відкритих джерел

Нардеп зауважив, що в інформаційному просторі все частіше лунають тези про нестачу коштів на зарплати військовим та соціальні виплати вже у квітні.

"Одні панікери від влади скиглять про те, що у квітні закінчаться гроші і настане фінансова трагедія. А в уряду тим часом "все стабільно й ефективно"!" — написав Разумков у своєму дописі.

Він переконаний, що такі заяви про "фінансову трагедію" є штучним нагнітанням паніки, аби підготувати підґрунтя для непопулярних рішень: "Такими тезами суспільство підводять до "неминучості" підвищення податків".

Під час години запитань до уряду політик звернувся до заступника міністра фінансів із запитанням про рекордні державні зобов'язання та нові запозичення. Проте відповідь урядовців його не задовольнила.

"У відповідь почув про "стабільність", "прогнозованість" і "ефективність", що проблем із фінансуванням немає, а борги й нові кредити – це "звичайна робота уряду"!" — зазначив депутат.

Разумков підсумував, що ситуація виглядає як "боротьба павуків у банці", де різні гілки влади транслюють протилежні меседжі. Він наголосив, що разом із командою робитиме все можливе, щоб не допустити податкового навантаження на громадян, яке намагаються просунути "головні фіскали" країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що рішення про підвищення зарплат соціальним працівникам може бути ефективним лише за умови його повного фінансового забезпечення з боку держави. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов.






