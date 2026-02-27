«Борьба пауков в банке»: нардеп заявил о противоречивых сигналах власти по поводу бюджетного кризиса

Народный депутат Дмитрий Разумков подверг критике отсутствие единой позиции во властной команде по финансовому положению страны. По его словам, пока одни представители власти прогнозируют бюджетный коллапс, другие отчитываются о полной стабильности.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Нардеп отметил, что в информационном пространстве все чаще звучат тезисы о нехватке средств на военные зарплаты и социальные выплаты уже в апреле.

"Одни паникеры от власти скулят о том, что в апреле закончатся деньги и наступит финансовая трагедия. А у правительства между тем "все стабильно и эффективно"!" — Написал Разумков в своем сообщении.

Он убежден, что такие заявления о "финансовой трагедии" являются искусственным нагнетанием паники, чтобы подготовить почву для непопулярных решений: "Такими тезисами общество подводят к "неизбежности" повышения налогов".

За час вопросов к правительству политик обратился к заместителю министра финансов с вопросом о рекордных государственных обязательствах и новых заимствованиях. Однако ответ чиновников его не удовлетворил.

"В ответ услышал о "стабильности", "прогнозируемости" и "эффективности", что проблем с финансированием нет, а долги и новые кредиты – это "обычная работа правительства"!" – отметил депутат.

Разумков подытожил, что ситуация выглядит как "борьба пауков в банке", где разные ветви власти транслируют противоположные месседжи. Он подчеркнул, что вместе с командой будет делать все возможное, чтобы не допустить налоговую нагрузку на граждан, которые пытаются продвинуть "главные фискалы" страны.

