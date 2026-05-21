Битва вишиванок: Тетяна Бережна та Юлія Тимошенко здивували вартістю своїх національних образів

Українські жінки-політики традиційно продемонстрували вишуканий смак у виборі національного одягу, проте увага медіапростору цього разу прикута до фінансового боку їхніх патріотичних образів. Модні оглядачі зафіксували появу елітних дизайнерських речей у гардеробах представниць як урядової, так і парламентської гілок влади.

Юлія Тимошенко

Зокрема, очільниця Міністерства культури Тетяна Бережна обрала для виходу сорочку, яка за своєю ціновою категорією зуміла обійти навіть вбрання першої леді України.

" Міністр культури Тетяна Бережна підвищила ставки — наділа вишиванку дорожчу, ніж у першої леді. На ній вишиванка від Foberini — за 26 200 гривень", — зазначають блогери.

Проте справжній рекорд за вартістю національного строю знову утримала народна депутатка та лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона залишилася вірною своєму улюбленому бренду, обравши модель, виконану у партійній палітрі.

"Юлія Тимошенко і її вишиванка від Yuliya Magdych в фірмових кольорах партії "Батьківщина". Вартість — 112 800 грн", — акцентують блогер и на приголомшливій сумі.

Зауважимо, що Юлія Володимирівна демонструє неабияку ощадливість щодо цього конкретного елементу гардероба. Лідерку опозиції закликали оновити святковий арсенал речей, оскільки вона демонструє це вбрання на публіці далеко не вперше.

"Поки це найдорожча вишиванка. Але ЮВТ надіває її вже не вперше. Пора купувати нову", — резюмують автори модного моніторингу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Зеленський та Олена Зеленська привітали українців з Днем вишиванки та опублікували спільне фото у традиційному національному одязі. Особливу увагу привернула вишиванка першої леді, яка мала не лише стильний вигляд, а й прихований символізм орнаменту.