Битва вышиванок: Татьяна Бережная и Юлия Тимошенко удивили стоимостью своих национальных образов

Недилько Ксения
Украинские женщины-политики традиционно продемонстрировали изысканный вкус в выборе национальной одежды, однако внимание медиапространства на этот раз приковано к финансовой стороне их патриотических образов. Модные обозреватели зафиксировали появление элитных дизайнерских вещей в гардеробах представительниц как правительственной, так и парламентской ветвей власти.
Юлия Тимошенко
В частности, глава Министерства культуры Татьяна Бережная выбрала для выхода платье, которое по своей ценовой категории сумело обойти даже наряд первой леди Украины.
Однако настоящий рекорд по стоимости национального строя снова удержала народная депутат и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она осталась верна своему любимому бренду, выбрав модель, выполненную в партийной палитре.
По-видимому, Юлия Владимировна демонстрирует незаурядную бережливость по этому конкретному элементу гардероба. Лидера оппозиции призвали обновить праздничный арсенал вещей, поскольку она демонстрирует этот наряд на публике далеко не впервые.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский и Елена Зеленская поздравили украинцев с Днем вышиванки и опубликовали совместное фото в традиционной национальной одежде. Особое внимание привлекла вышиванка первой леди, которая имела не только стильный вид, но и скрытый символизм орнамента.