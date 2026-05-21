Битва вышиванок: Татьяна Бережная и Юлия Тимошенко удивили стоимостью своих национальных образов

Украинские женщины-политики традиционно продемонстрировали изысканный вкус в выборе национальной одежды, однако внимание медиапространства на этот раз приковано к финансовой стороне их патриотических образов. Модные обозреватели зафиксировали появление элитных дизайнерских вещей в гардеробах представительниц как правительственной, так и парламентской ветвей власти.

Юлия Тимошенко

В частности, глава Министерства культуры Татьяна Бережная выбрала для выхода платье, которое по своей ценовой категории сумело обойти даже наряд первой леди Украины.

Министр культуры Татьяна Бережная повысила ставки — надела вышиванку дороже, чем у первой леди. На ней вышиванка от Foberini – за 26 200 гривен", – отмечают блоггеры.

Однако настоящий рекорд по стоимости национального строя снова удержала народная депутат и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она осталась верна своему любимому бренду, выбрав модель, выполненную в партийной палитре.

"Юлия Тимошенко и ее вышиванка от Yuliya Magdych в фирменных цветах партии "Батькивщина". Стоимость — 112 800 грн", — акцентируют блогеры на ошеломляющей сумме.

По-видимому, Юлия Владимировна демонстрирует незаурядную бережливость по этому конкретному элементу гардероба. Лидера оппозиции призвали обновить праздничный арсенал вещей, поскольку она демонстрирует этот наряд на публике далеко не впервые.

"Пока это самая дорогая вышиванка. Но ЮВТ надевает ее уже не в первый раз. Пора покупать новую", — резюмируют авторы модного мониторинга.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский и Елена Зеленская поздравили украинцев с Днем вышиванки и опубликовали совместное фото в традиционной национальной одежде. Особое внимание привлекла вышиванка первой леди, которая имела не только стильный вид, но и скрытый символизм орнамента.