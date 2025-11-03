Народна депутатка України Мар’яна Безугла, яка відома своїми одіозними заявами та поведінкою, цього разу заявила, що у складній ситуації, яка склалася у Покровську на Донеччині, винен президент України Володимир Зеленський.

Безугла звинуватила президента за Покровськ

"Взагалі нічого не хочеться писати про Покровськ, цей черговий жах. Адже Президент дозволяє такому повторюватись знову і знову. Це повністю його відповідальність. Тримати Сирського і не вирішувати задавнені проблеми війська. Все всім доповіли", – написала нардепка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що частина російських піхотинців, яким вдалося проникнути до Покровська, намагається закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти. Сили оборони України продовжують оборону міста, однак визнають, що ситуація залишається складною. Про це в етері національного телемарафону заявив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

“Ситуація дуже складна, її по-іншому не можна характеризувати. Ворог намагається просочуватися далі, облаштувати спостережні пункти, намагається накопичуватися. Робиться дуже багато речей. Ворог виснажується, ворога нищать, його стає менше”, — сказав військовий. За словами Цехоцького, у частині районів Покровська росіяни почали займати оборону.

Також "Коментарі" писали, що український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов наголошує, що історія з Покровськом тягнеться вже давно. Росіяни на прикладі Бахмута та інших міст знають, що таке вуличні бої проти ЗСУ. Це надовго і з втратами.

"Тому вони вирішили оточити Покровську агломерацію. Раз ми не змогли цьому протистояти, треба брати на себе відповідальність і сміливість, приймати непопулярні рішення. Я вважаю, у нас немає нічого дорожчого за людей. Що і коли вирішувати знає тільки вище командування, бачачи всю картину. Кому текст не зрозумілий: не загубіть даремно хлопців заради політики і громадської думки", – наголошує "Флеш".