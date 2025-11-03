Народный депутат Украины Марьяна Безуглая, известная своими одиозными заявлениями и поведением, на этот раз заявила, что в сложной ситуации, которая сложилась в Покровске на Донетчине, виноват президент Украины Владимир Зеленский.

Безуглая обвинила президента за Покровск

"Вообще ничего не хочется писать о Покровске, этом очередном ужасе. Ведь Президент позволяет такому повторяться снова и снова. Это полностью его ответственность. Держать Сырского и не решать давние проблемы войска. Все всем доложили", – написала нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что часть российских пехотинцев, которым удалось проникнуть в Покровск, пытается закрепляться и обустраивать наблюдательные пункты. Силы обороны Украины продолжают оборону города, однако признают, что ситуация остается сложной. Об этом в эфире национального телемарафона заявил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

"Ситуация очень сложная, ее по-другому нельзя характеризовать. Враг пытается просачиваться дальше, обустроить наблюдательные пункты, пытается накапливаться. Делается очень многое. Враг истощается, врага уничтожают, его становится меньше", — сказал военный. По словам Цехоцкого, в части районов Покровска россияне начали занимать оборону.

Также "Комментарии" писали, что украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечает, что история с Покровском тянется уже давно. Россияне на примере Бахмута и других городов знают, что такое уличные бои против ВСУ. Это надолго и с потерями.

"Поэтому они решили окружить Покровскую агломерацию. Раз мы не смогли этому противостоять, нужно брать на себя ответственность и смелость, принимать непопулярные решения. Я считаю, у нас нет ничего дороже людей. Что и когда решать знает только высшее командование, видя всю картину. Кому текст не ясен: не потеряйте зря ребят ради политики и общественного мнения", – отмечает "Флэш".