Безугла назвала першу вимогу до міністра оборони Федорова
commentss НОВИНИ Всі новини

Безугла назвала першу вимогу до міністра оборони Федорова

Нардепка наголошує, що без звільнення головнокомандувача реформи системи оборони неможливі

14 січня 2026, 17:15
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Михайла Федорова призначили Міністром оборони України і в перший же день його роботи одіозна нардепка Мар’яна Безугла озвучила вимогу до нього: звільнити Головнокомандувача ЗСУ. Про це вона написала у себе в соцмережах.

"Михайло Федоров наголосив на технологіях війни, викоріненні брехні та корупції у війську, а також на тому, що військом мають керувати сучасні ефективні лідери.

Але вкотре скажу очевидне: з Сирським на посаді це неможливо.

Голосуватиму і чекаю на нового Головкома ЗСУ за поданням нового Міністра оборони.

Це буде один з основних тестів для нього і для держави зараз", – пише нардепка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Михайло Федоров виступив з трибуни перед нардепами та заявив, чому саме він має обійняти цю посаду.

"Я йду на посаду Міністра оборони не як міністр, який побудував цифрову державу та створив Дію, а як людина, команда якої з 2022 року багато часу працювала на війну. Завдяки роботі нашої команди та підтримці Президента в Україні зʼявилися Старлінки, Армія дронів, Лінія дронів, Брейв1, система мотивації єБали, UNITED24, перший у світі амазон для війни Брейв1 Маркет. Ми допомогли реалізувати серію асиметричних операцій проти ворога, які провели ГУР та СБУ", – наголосив Михайло Федоров.

За його словами, за цей час створено з нуля інноваційні ринки, яких раніше не існувало. На початку вторгнення в Україні було 7 компаній, які робили дрони. Сьогодні — понад 500. РЕБ — було 2 компанії, сьогодні — 200. Приватних компаній, які виробляли ракети, не було зовсім, сьогодні — більш ніж 20. НРК — було 0 компаній, стало — понад 100.



