Михайла Федорова призначили Міністром оборони України і в перший же день його роботи одіозна нардепка Мар’яна Безугла озвучила вимогу до нього: звільнити Головнокомандувача ЗСУ. Про це вона написала у себе в соцмережах.

Безугла назвала першу вимогу до міністра оборони Федорова

"Михайло Федоров наголосив на технологіях війни, викоріненні брехні та корупції у війську, а також на тому, що військом мають керувати сучасні ефективні лідери.

Але вкотре скажу очевидне: з Сирським на посаді це неможливо.

Голосуватиму і чекаю на нового Головкома ЗСУ за поданням нового Міністра оборони.

Це буде один з основних тестів для нього і для держави зараз", – пише нардепка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Михайло Федоров виступив з трибуни перед нардепами та заявив, чому саме він має обійняти цю посаду.

"Я йду на посаду Міністра оборони не як міністр, який побудував цифрову державу та створив Дію, а як людина, команда якої з 2022 року багато часу працювала на війну. Завдяки роботі нашої команди та підтримці Президента в Україні зʼявилися Старлінки, Армія дронів, Лінія дронів, Брейв1, система мотивації єБали, UNITED24, перший у світі амазон для війни Брейв1 Маркет. Ми допомогли реалізувати серію асиметричних операцій проти ворога, які провели ГУР та СБУ", – наголосив Михайло Федоров.

За його словами, за цей час створено з нуля інноваційні ринки, яких раніше не існувало. На початку вторгнення в Україні було 7 компаній, які робили дрони. Сьогодні — понад 500. РЕБ — було 2 компанії, сьогодні — 200. Приватних компаній, які виробляли ракети, не було зовсім, сьогодні — більш ніж 20. НРК — було 0 компаній, стало — понад 100.