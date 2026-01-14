Михаила Федорова назначили Министром обороны Украины и в первый же день его работы одиозная нардепка Марьяна Безуглая озвучила требование к нему: уволить Главнокомандующего ВСУ. Об этом она написала у себя в соцсетях.

Безуглая назвала первое требование к министру обороны Федорову

"Михаил Федоров отметил технологии войны, искоренение лжи и коррупции в армии, а также то, что войском должны руководить современные эффективные лидеры.

Но еще раз скажу очевидное: с Сырским на должности это невозможно.

Буду голосовать и жду нового Главкома ВСУ по представлению нового Министра обороны.

Это будет один из основных тестов для него и государства сейчас", – пишет нардепка.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Михаил Федоров выступил с трибуны перед нардепами и заявил, почему именно он должен занять этот пост.

"Я иду на должность Министра обороны не как министр, построивший цифровое государство и создавший Дию, а как человек, команда которого с 2022 года много времени работала на войну. Благодаря работе нашей команды и поддержке Президента в Украине появились Старлинки, Армия дронов, Линия дронов, Брейв1, система мотивации еБаллы, UNITED24, первый в мире амазон для войны Брейв1 Маркет. Мы помогли реализовать серию асимметричных операций против врага, которые провели ГУР и СБУ", – подчеркнул Михаил Федоров.

По его словам, за это время созданы с нуля инновационные рынки, ранее не существовавшие. В начале вторжения в Украине было 7 компаний, производивших дроны. Сегодня — более 500. РЭБ — было 2 компании, сегодня — 200. Частных компаний, производивших ракеты, не было вовсе, сегодня — более 20. НРК — было 0 компаний, стало более 100.