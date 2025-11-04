"Звучит как научная фантастика": Зеленский дал прогноз, когда Украина присоединится к ЕС

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность вступления Украины в Европейский Союз еще до 2030 года. Об этом он сказал в прямом эфире Euronews в ходе публичного саммита, посвященного расширению ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, видит ли он шанс присоединения Украины к ЕС к 2030 году и станет ли президентом, который "приведет Украину в Европу".
Зеленский также отметил, что для него лично не имеет решающего значения, кто возглавит страну в момент вступления в ЕС.
Оптимизм украинского лидера отчасти разделяют и в Европейском Союзе. Главная дипломатка ЕС Кая Каллас на том же саммите заявила, что к 2030 году несколько стран могут стать новыми членами ЕС. Среди потенциальных кандидатов она назвала Украину, Молдову, Албанию и Черногорию.
Напомним, Украина официально получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. С этого времени страна должна выполнить требования Брюсселя относительно реформ в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией, судебной системы и прав человека.
