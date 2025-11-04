"Звучит как научная фантастика": Зеленский дал прогноз, когда Украина присоединится к ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность вступления Украины в Европейский Союз еще до 2030 года. Об этом он сказал в прямом эфире Euronews в ходе публичного саммита, посвященного расширению ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, видит ли он шанс присоединения Украины к ЕС к 2030 году и станет ли президентом, который "приведет Украину в Европу".

"Я хотел бы верить, что Украина будет в ЕС раньше, чем в 2030 году. Возможно, это звучит как научная фантастика для вас, но в конце концов и защита независимости Украины от России когда-то казалась фантастикой", — ответил президент.

Зеленский также отметил, что для него лично не имеет решающего значения, кто возглавит страну в момент вступления в ЕС.

"Конечно, я хотел бы быть президентом Украины, которая уже вступила в Европейский Союз. Но главное, чтобы этот день наступил, независимо от того, кто будет в должности", — добавил Зеленский.

Оптимизм украинского лидера отчасти разделяют и в Европейском Союзе. Главная дипломатка ЕС Кая Каллас на том же саммите заявила, что к 2030 году несколько стран могут стать новыми членами ЕС. Среди потенциальных кандидатов она назвала Украину, Молдову, Албанию и Черногорию.

Напомним, Украина официально получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. С этого времени страна должна выполнить требования Брюсселя относительно реформ в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией, судебной системы и прав человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Еврокомиссия подготовила отчет по странам-кандидатам на вступление в ЕС.

Также "Комментарии" писали, что Украине предъявят ультимативные требования на пути вступления в ЕС.