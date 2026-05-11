Зустріч Путіна і Зеленського: Умєров доповів президенту про домовленості з США

Америка залучена до дипломатії: Україна розраховує на допомогу США у поверненні полонених

11 травня 2026, 15:16
Недилько Ксения

Україна підтримує щоденний діалог із офіційними представниками Сполучених Штатів. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів міністра оборони Рустема Умєрова зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, наголосивши на активній ролі США у гуманітарних питаннях.

Зустріч Путіна і Зеленського: Умєров доповів президенту про домовленості з США

Володимир Зеленський і Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Ключовою темою залишається повернення українців із полону. Сполучені Штати взяли на себе роль посередника у процесі узгодження параметрів майбутнього обміну.

"Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості", — зазначив Глава держави.

Крім того, сторони обговорили потенційні формати зустрічей на рівні лідерів для досягнення справедливого миру.

Паралельно Україна активно розвиває ініціативу "Drone Deals". Наразі у цьому напрямку ведеться робота з двома десятками держав. Чотири угоди вже офіційно підписані, і за ними готуються перші комерційні контракти. Ця співпраця вже приносить реальні плоди для вітчизняної економіки:

"Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам – необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується".

Президент анонсував, що незабаром географія безпекової співпраці в межах "Drone Deals" розшириться на новий регіон світу, що принесе державі фінансові та оборонні переваги.

"Готуємо новини – позитивні для України", — запевнив Зеленський, підкреслюючи важливість контактів із країнами Близького Сходу, Європи та Південного Кавказу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Офісі президента України відреагували на чергову заяву Кремля щодо можливих переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Радник ОП Сергій Лещенко заявив, що український президент готовий до особистої зустрічі з главою Кремля, але не на території Росії.



