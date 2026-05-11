Встреча Путина и Зеленского: Умеров доложил президенту о договоренностях с США

Украина поддерживает ежедневный диалог с официальными представителями США. Президент Владимир Зеленский подвел итоги переговоров министра обороны Рустема Умерова со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, отметив активную роль США в гуманитарных вопросах.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ключевой темой остается возвращение украинцев из плена. Соединенные Штаты приняли роль посредника в процессе согласования параметров будущего обмена.

"Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении реализации этой договоренности", — отметил Глава государства.

Кроме того, стороны обсудили потенциальные форматы встреч на уровне лидеров для достижения справедливого мира.

Параллельно Украина активно развивает инициативу Drone Deals. В настоящее время в этом направлении ведется работа с двумя десятками государств. Четыре соглашения уже официально подписаны, и по ним готовятся первые коммерческие контракты. Это сотрудничество уже приносит реальные плоды для отечественной экономики:

"Сейчас Украине уже гарантированы первые энергетические результаты благодаря этим соглашениям – необходимый объем оплива на украинском рынке обеспечивается".

Президент анонсировал, что вскоре география сотрудничества в рамках "Drone Deals" расширится на новый регион мира, что принесет государству финансовые и оборонные преимущества.

"Готовим новости – позитивные для Украины", – заверил Зеленский, подчеркивая важность контактов со странами Ближнего Востока, Европы и Южного Кавказа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Офисе президента Украины отреагировали на очередное заявление Кремля о возможных переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Советник ОП Сергей Лещенко заявил, что украинский президент готов к личной встрече с главой Кремля, но не на территории России.