Встреча Путина и Зеленского: Умеров доложил президенту о договоренностях с США

Недилько Ксения
Украина поддерживает ежедневный диалог с официальными представителями США. Президент Владимир Зеленский подвел итоги переговоров министра обороны Рустема Умерова со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, отметив активную роль США в гуманитарных вопросах.
Ключевой темой остается возвращение украинцев из плена. Соединенные Штаты приняли роль посредника в процессе согласования параметров будущего обмена.
Кроме того, стороны обсудили потенциальные форматы встреч на уровне лидеров для достижения справедливого мира.
Параллельно Украина активно развивает инициативу Drone Deals. В настоящее время в этом направлении ведется работа с двумя десятками государств. Четыре соглашения уже официально подписаны, и по ним готовятся первые коммерческие контракты. Это сотрудничество уже приносит реальные плоды для отечественной экономики:
Президент анонсировал, что вскоре география сотрудничества в рамках "Drone Deals" расширится на новый регион мира, что принесет государству финансовые и оборонные преимущества.
