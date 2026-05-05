logo_ukra

BTC/USD

81239

ETH/USD

2365.15

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зупинити іранський терор: Зеленський анонсував розширення присутності наших військових на Близькому Сході
commentss НОВИНИ Всі новини

Зупинити іранський терор: Зеленський анонсував розширення присутності наших військових на Близькому Сході

«Вартість життя під загрозою»: Україна пропонує країнам Затоки допомогу у зміцненні оборони

5 травня 2026, 18:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо дипломатичної та військової роботи на Близькому Сході, де зараз спостерігається небезпечне зростання напруги. Глава держави засудив нещодавні агресивні дії Тегерана, які безпосередньо впливають на глобальну стабільність.

Зупинити іранський терор: Зеленський анонсував розширення присутності наших військових на Близькому Сході

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Президент підкреслив, що ескалація в регіоні Затоки має прямі соціальні та економічні наслідки для всього світу.

"На жаль, напередодні відбулись безрозсудні удари з Ірану по території Еміратів, також є відчутне збільшення військової напруги в Затоці. Можна лише засуджувати такі кроки з Ірану", — зазначив Зеленський.

На тлі цих викликів Україна посилює свою роль як гаранта безпеки, пропонуючи партнерам унікальний досвід українських військових експертів. Зокрема, під час офіційного візиту до Манами Київ запропонував Бахрейну конкретні напрями оборонної співпраці.

"Сьогодні запропонували відповідні напрями роботи Бахрейну, і команди наших держав опрацюють деталі. Готуємо нові рішення й будемо розвивати наше безпекове партнерство", — повідомив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що безпека в регіоні Затоки — це не лише локальне питання, адже від неї залежить добробут багатьох народів.

"Важливо, щоб безпеки ставало більше... Вартість життя більшості країн під загрозою через те, що відбувається саме в цьому регіоні. Україна робить свій внесок у стабілізацію та встановлення безпеки", — підсумував Президент.

Зараз українські профільні команди вже працюють над посиленням оборонної складової в регіоні, базуючись на принципах взаємної вигоди та контролі за виконанням попередніх домовленостей із країнами Затоки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у мережі з'явився згенерований штучним інтелектом пропагандистський ролик, який свідчить про підготовку Ірану до ймовірних терористичних ударів по українських містах

На оприлюднених кадрах змодельовано прильоти іранських ракет по території нашої держави. Автори відео не лише зобразили самі вибухи, але й вказали конкретні мішені та адреси, які вони планують атакувати у Києві, Дніпрі та Харкові.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини