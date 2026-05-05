Зупинити іранський терор: Зеленський анонсував розширення присутності наших військових на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо дипломатичної та військової роботи на Близькому Сході, де зараз спостерігається небезпечне зростання напруги. Глава держави засудив нещодавні агресивні дії Тегерана, які безпосередньо впливають на глобальну стабільність.

Президент підкреслив, що ескалація в регіоні Затоки має прямі соціальні та економічні наслідки для всього світу.

"На жаль, напередодні відбулись безрозсудні удари з Ірану по території Еміратів, також є відчутне збільшення військової напруги в Затоці. Можна лише засуджувати такі кроки з Ірану", — зазначив Зеленський.

На тлі цих викликів Україна посилює свою роль як гаранта безпеки, пропонуючи партнерам унікальний досвід українських військових експертів. Зокрема, під час офіційного візиту до Манами Київ запропонував Бахрейну конкретні напрями оборонної співпраці.

"Сьогодні запропонували відповідні напрями роботи Бахрейну, і команди наших держав опрацюють деталі. Готуємо нові рішення й будемо розвивати наше безпекове партнерство", — повідомив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що безпека в регіоні Затоки — це не лише локальне питання, адже від неї залежить добробут багатьох народів.

"Важливо, щоб безпеки ставало більше... Вартість життя більшості країн під загрозою через те, що відбувається саме в цьому регіоні. Україна робить свій внесок у стабілізацію та встановлення безпеки", — підсумував Президент.

Зараз українські профільні команди вже працюють над посиленням оборонної складової в регіоні, базуючись на принципах взаємної вигоди та контролі за виконанням попередніх домовленостей із країнами Затоки.

