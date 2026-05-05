Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Политика президент Остановить иранский террор: Зеленский анонсировал расширение присутствия наших военных на Ближнем Востоке
Остановить иранский террор: Зеленский анонсировал расширение присутствия наших военных на Ближнем Востоке

«Стоимость жизни под угрозой»: Украина предлагает странам Залива помощь в укреплении обороны

5 мая 2026, 18:03
Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по дипломатической и военной работе на Ближнем Востоке, где сейчас наблюдается опасный рост напряжения. Глава государства осудил недавние агрессивные действия Тегерана, непосредственно влияющие на глобальную стабильность.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент подчеркнул, что эскалация в регионе Залива имеет прямые социальные и экономические последствия для всего мира.

"К сожалению, накануне произошли безрассудные удары с Ирана по территории Эмиратов, также ощутимо увеличение военного напряжения в Заливе. Можно только осуждать такие шаги из Ирана", – отметил Зеленский.

На фоне этих вызовов Украина усиливает свою роль гарантом безопасности, предлагая партнерам уникальный опыт украинских военных экспертов. В частности, во время официального визита в Манаму Киев предложил Бахрейну конкретные направления оборонного сотрудничества.

"Сегодня предложили соответствующие направления работы Бахрейна и команды наших государств обработают детали. Готовим новые решения и будем развивать наше партнерство по безопасности", — сообщил Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что безопасность в регионе Залива – это не только локальный вопрос, ведь от него зависит благосостояние многих народов.

"Важно, чтобы безопасности становилось больше... Стоимость жизни большинства стран под угрозой из-за того, что происходит именно в этом регионе. Украина вносит свой вклад в стабилизацию и установление безопасности", — подытожил Президент.

Сейчас украинские профильные команды уже работают над усилением оборонной составляющей в регионе, основываясь на принципах взаимной выгоды и контроле выполнения предварительных договоренностей со странами Залива.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сети появился сгенерированный искусственным интеллектом пропагандистский ролик, свидетельствующий о подготовке Ирана к вероятным террористическим ударам по украинским городам.

На обнародованных кадрах смоделированы прилеты иранских ракет по территории нашего государства. Авторы видео не только изобразили сами взрывы, но и указали конкретные мишени и адреса, которые планируют атаковать в Киеве, Днепре и Харькове.



