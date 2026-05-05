Остановить иранский террор: Зеленский анонсировал расширение присутствия наших военных на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по дипломатической и военной работе на Ближнем Востоке, где сейчас наблюдается опасный рост напряжения. Глава государства осудил недавние агрессивные действия Тегерана, непосредственно влияющие на глобальную стабильность.

Президент подчеркнул, что эскалация в регионе Залива имеет прямые социальные и экономические последствия для всего мира.

"К сожалению, накануне произошли безрассудные удары с Ирана по территории Эмиратов, также ощутимо увеличение военного напряжения в Заливе. Можно только осуждать такие шаги из Ирана", – отметил Зеленский.

На фоне этих вызовов Украина усиливает свою роль гарантом безопасности, предлагая партнерам уникальный опыт украинских военных экспертов. В частности, во время официального визита в Манаму Киев предложил Бахрейну конкретные направления оборонного сотрудничества.

"Сегодня предложили соответствующие направления работы Бахрейна и команды наших государств обработают детали. Готовим новые решения и будем развивать наше партнерство по безопасности", — сообщил Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что безопасность в регионе Залива – это не только локальный вопрос, ведь от него зависит благосостояние многих народов.

"Важно, чтобы безопасности становилось больше... Стоимость жизни большинства стран под угрозой из-за того, что происходит именно в этом регионе. Украина вносит свой вклад в стабилизацию и установление безопасности", — подытожил Президент.

Сейчас украинские профильные команды уже работают над усилением оборонной составляющей в регионе, основываясь на принципах взаимной выгоды и контроле выполнения предварительных договоренностей со странами Залива.

