Знову все зривається: Зеленський розповів сенс атаки РФ на аеропорти "Київ" та "Бориспіль"

Минулої ночі країна-агресор завдала ударів по українських аеропортах у Києві та Борисполі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в Telegram заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави зазначив, що вночі були і демонстративні російські удари по наших аеропортах – у Києві та в Борисполі.

"Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час. Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення та підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту "Київ" або в аеропорту "Бориспіль"", — заявив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що Росія застосувала "шахеди" у відповідь на американську дипломатію.

На тлі останніх подій Зеленський оголосив, що наступного тижня разом із командою скоригує операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів та ракет у небі.

"Звичайно, з нашого боку жодних загроз дипломатії немає і не буде. Україна зацікавлена у наближенні світу. Росія відповідатиме за те, що вона робить. Дякую всім, хто допомагає нашій державі та українцям!", — констатував Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — кількість жертв атаки на Кам'янське зросла до чотирьох загиблих, ще п'ятеро отримали поранення. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі.



