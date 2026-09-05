Знову все зривається: Зеленський розповів сенс атаки РФ на аеропорти "Київ" та "Бориспіль"

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Кравцев Сергей
Минулої ночі країна-агресор завдала ударів по українських аеропортах у Києві та Борисполі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в Telegram заявив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Глава держави зазначив, що вночі були і демонстративні російські удари по наших аеропортах – у Києві та в Борисполі.
Президент України наголосив, що Росія застосувала "шахеди" у відповідь на американську дипломатію.
На тлі останніх подій Зеленський оголосив, що наступного тижня разом із командою скоригує операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів та ракет у небі.
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