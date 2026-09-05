Снова все срывается: Зеленский рассказал смысл атаки РФ на аэропорты "Киев" и "Борисполь"

Минувшей ночью страна-агрессор нанесла удары по украинским аэропортам в Киеве и в Борисполе. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, ночью были и демонстративные российские удары по нашим аэропортам – в Киеве и в Борисполе.

"Именно целенаправленно, впервые за долгое время. Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в аэропорту "Киев" или в аэропорту "Борисполь", — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины акцентировал, что Россия применила "шахеды" в ответ на американскую дипломатию.

На фоне последних событий Зеленский объявил, что на следующей неделе вместе с командой скорректирует операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе.

"Конечно, с нашей стороны никаких угроз дипломатии нет и не будет. Украина заинтересована в приближении мира. Россия будет отвечать за то, что она делает. Спасибо всем, кто помогает нашему государству и украинцам!", — констатировал Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — число жертв атаки на Каменское возросло до четырех погибших, еще пятеро получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи.



