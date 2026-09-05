Снова все срывается: Зеленский рассказал смысл атаки РФ на аэропорты "Киев" и "Борисполь"

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Кравцев Сергей
Минувшей ночью страна-агрессор нанесла удары по украинским аэропортам в Киеве и в Борисполе. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Глава государства отметил, ночью были и демонстративные российские удары по нашим аэропортам – в Киеве и в Борисполе.
Президент Украины акцентировал, что Россия применила "шахеды" в ответ на американскую дипломатию.
На фоне последних событий Зеленский объявил, что на следующей неделе вместе с командой скорректирует операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе.
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