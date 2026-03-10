ЗМІ розкрили деталі небезпечного візиту Зеленського на Донеччину під прицілом дронів

Американське видання The New York Times опублікувало детальний репортаж про фронтову поїздку Володимира Зеленського до Донецької області, яка тривала майже 27 годин. Журналісти описали атмосферу постійної небезпеки та виснажливий графік, у якому працює українське керівництво.

Поїздка Зеленського на Донеччину

Шлях до передової був складним: вісім годин потягом до Харківщини, а потім ще дві години колоною автівок, що мчали зі швидкістю понад 140 км/год дорогами, захищеними антидроновими сітками. Під час перебування президента в одному з бункерів військові чули відлуння вибуху російської керованої авіабомби.

Найбільш напружений момент стався, коли над колоною на низькій висоті пролетів безпілотник.

"Охорона Зеленського була приведена в стан підвищеної готовності, коли під час його поїздки до Донецької області помітила, ймовірно, російський БПЛА... Він летів на низькій висоті, і охорона президента була напоготові", — зазначає видання.

Попри постійні обстріли та загрози з повітря, Зеленський підтримував працездатність величезними дозами кофеїну. За підрахунками радників, він випивав понад 10 чашок кави на день. На пропозицію замінити її водою президент відповів відмовою:

"Ні, ні. Я вип'ю кави".

Також журналісти стали свідками дружньої суперечки між верховним головнокомандувачем та очільником ЗСУ Олександром Сирським щодо того, хто з них менше відпочиває. Зеленський зізнався, що спить близько п'яти годин на добу, тоді як головком відвів собі на сон лише три з половиною години.

Цей візит вкотре підкреслив критичні умови, у яких приймаються державні рішення, та високий рівень загрози для найвищого керівництва країни безпосередньо поблизу лінії зіткнення.

