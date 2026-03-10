Американское издание The New York Times опубликовало детальный репортаж о фронтовой поездке Владимира Зеленского в Донецкую область, которая длилась почти 27 часов. Журналисты описали атмосферу постоянной опасности и изнурительный график, в котором работает украинское руководство.

Поездка Зеленского на Донетчину

Путь к передовой был сложным: восемь часов поездом в Харьковскую область, а затем еще два часа колонной автомобилей, мчавшихся со скоростью более 140 км/ч по дорогам, защищенным антидроновыми сетками. Во время пребывания президента в одном из бункеров военные слышали эхо взрыва российской управляемой авиабомбы.

Наиболее напряженный момент произошел, когда над колонной на низкой высоте пролетел беспилотник.

"Охрана Зеленского была приведена в состояние повышенной готовности, когда во время его поездки в Донецкую область заметила, вероятно, российский БПЛА... Он летел на низкой высоте, и охрана президента была готова", — отмечает издание.

Несмотря на постоянные обстрелы и угрозы воздуха, Зеленский поддерживал работоспособность огромными дозами кофеина. По подсчетам советников он выпивал более 10 чашек кофе в день. На предложение заменить его водой президент ответил отказом:

"Нет, нет. Я выпью кофе".

Также журналисты стали свидетелями дружеского спора между верховным главнокомандующим и главой ВСУ Александром Сырским по поводу того, кто из них меньше отдыхает. Зеленский признался, что спит около пяти часов в сутки, тогда как головкой отвел себе на сон всего три с половиной часа.

Этот визит еще раз подчеркнул критические условия, в которых принимаются государственные решения, и высокий уровень угрозы высшему руководству страны непосредственно вблизи линии столкновения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает готовиться к новому этапу боевых действий в Украине. По его словам, основной целью грядущего весеннего пришествия РФ остается полная оккупация Донецкой и Луганской областей.