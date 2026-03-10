logo

СМИ раскрыли детали опасного визита Зеленского на Донетчину под прицелом дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ раскрыли детали опасного визита Зеленского на Донетчину под прицелом дронов

На скорости 140 км/ч под антидроновыми сетками: Журналисты NYT описали фронтовые будни Зеленского и Сырского

10 марта 2026, 00:21
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Американское издание The New York Times опубликовало детальный репортаж о фронтовой поездке Владимира Зеленского в Донецкую область, которая длилась почти 27 часов. Журналисты описали атмосферу постоянной опасности и изнурительный график, в котором работает украинское руководство.

СМИ раскрыли детали опасного визита Зеленского на Донетчину под прицелом дронов

Поездка Зеленского на Донетчину

Путь к передовой был сложным: восемь часов поездом в Харьковскую область, а затем еще два часа колонной автомобилей, мчавшихся со скоростью более 140 км/ч по дорогам, защищенным антидроновыми сетками. Во время пребывания президента в одном из бункеров военные слышали эхо взрыва российской управляемой авиабомбы.

Наиболее напряженный момент произошел, когда над колонной на низкой высоте пролетел беспилотник.

"Охрана Зеленского была приведена в состояние повышенной готовности, когда во время его поездки в Донецкую область заметила, вероятно, российский БПЛА... Он летел на низкой высоте, и охрана президента была готова", — отмечает издание.

Несмотря на постоянные обстрелы и угрозы воздуха, Зеленский поддерживал работоспособность огромными дозами кофеина. По подсчетам советников он выпивал более 10 чашек кофе в день. На предложение заменить его водой президент ответил отказом:

"Нет, нет. Я выпью кофе".

Также журналисты стали свидетелями дружеского спора между верховным главнокомандующим и главой ВСУ Александром Сырским по поводу того, кто из них меньше отдыхает. Зеленский признался, что спит около пяти часов в сутки, тогда как головкой отвел себе на сон всего три с половиной часа.

Этот визит еще раз подчеркнул критические условия, в которых принимаются государственные решения, и высокий уровень угрозы высшему руководству страны непосредственно вблизи линии столкновения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает готовиться к новому этапу боевых действий в Украине. По его словам, основной целью грядущего весеннего пришествия РФ остается полная оккупация Донецкой и Луганской областей.



