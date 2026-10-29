Зеленському відмовили всі: це кадровий вирок президенту

Президент України Володимир Зеленський розповів про пошуки очільника військової адміністрації Києва. І, за його словами, усі кандидати відмовилися.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що, за версією Зеленського, ніхто не хоче працювати з очільником Києва Віталієм Кличком.

“Я не думаю, що причина в тому, що вони не хочуть працювати з Кличком. Причина в тому, що ніхто не хоче бути в конфліктній ситуації, яку центральна влада загалом багато років сама створює в столиці. Оскільки ця неприязнь, яка є між президентом і київським міським головою, очевидна, її відкидати, хоча Зеленський це публічно робить, марна справа. Всі прекрасно знають, якою є реакція і як на Банковій ставляться до Кличка. І це проблема. Це проблема, яку не міська влада створила", — зауважив Рейтерович.

Експерт акцентував: коли Зеленський говорить, що Кличко не готовий працювати в команді, та забуває додати, що на всі важливі зустрічі по Києву Кличка просто не запрошують.

“Це історія про те, що центральна влада просто не готова йти на таку комунікацію, коли виникають якісь проблеми. В Офісі президента ніхто не піднімає слухавку і не просить Кличка про якусь там зустріч”, — пояснив експерт.

За його словами, найпоказовіше те, що Зеленський не може знайти ефективних менеджерів, які були б готові допомогти Києву.

“І це вирок кадровій політиці президента. Насправді такі люди є, але їх навряд чи покличуть, оскільки вони не будуть демонструвати необхідного рівня лояльності до чинного глави держави. А політична лояльність і особиста відданість — це головні критерії, за якими таких людей відбирають”, — резюмував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи може Зеленський зняти Кличка.



