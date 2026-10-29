Зеленскому отказали все: это кадровый приговор президенту

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поисках главы военной администрации Киева. И, по его словам, все кандидаты отказались.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что, по версии Зеленского, никто не хочет работать с главой Киева Виталием Кличко.

"Я не думаю, что причина в том, что они не хотят работать с Кличко. Причина в том, что никто не хочет быть в конфликтной ситуации, которую центральная власть в целом много лет сама создает в столице. Поскольку эта неприязнь, которая есть между президентом и киевским городским головой, очевидна, ее отвергать, хотя Зеленский это публично делает, бесполезно. Все прекрасно знают, какова реакция и как на Банковой относятся к Кличко. И это проблема. Это проблема, которую не городские власти создали", — заметил Рейтерович.

Эксперт акцентировал: когда Зеленский говорит, что Кличко не готов работать в команде, забывает добавить, что на все важные встречи по Киеву Кличко просто не приглашают.

"Это история о том, что центральные власти просто не готовы идти на такую коммуникацию, когда возникают какие-то проблемы. В Офисе президента никто не поднимает трубку и не просит Кличко о какой-нибудь встрече", — пояснил эксперт.

По его словам, самое показательное то, что Зеленский не может найти эффективных менеджеров, готовых помочь Киеву.

"И это приговор кадровой политике президента. На самом деле такие люди есть, но их вряд ли позовут, поскольку они не будут демонстрировать необходимый уровень лояльности действующему главе государства. А политическая лояльность и личная преданность — это главные критерии, по которым таких людей отбирают", — резюмировал эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, может ли Зеленский снять Кличко.



