Україна п’ятий рік у повномасштабній війні. І сьогодні є чимало критичних питань, які потребують нагального вирішення. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, яке рішення президента Володимира Зеленського конче необхідне Україні.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT назвав головним рішенням чіткі правила служби та заміни військових, які роками залишаються на фронті.Йдеться не лише про демобілізацію. На думку чат-бота, Україні потрібен зрозумілий механізм: хто, коли і за яких умов може бути замінений, скільки має тривати служба та який відпочинок гарантований військовослужбовцю.

Модель ШІ звертає увагу на розрив між політичними заявами та реальним механізмом їх виконання. Нові контракти, визначені строки служби та поетапне звільнення мобілізованих обговорюються, але для військових і суспільства досі немає достатньо чіткої формули. Саме тому, на думку чат-бота, наступне рішення влади має стосуватися не просто продовження мобілізації, а справедливої ротації.

Чат-бот Gemini дивиться на проблему ширше. Він вважає, що Україні потрібна перебудова самої системи державного управління та зменшення концентрації рішень навколо Офісу президента. Чат-бот говорить про необхідність уряду, сформованого передусім за професійними якостями, а також більшої самостійності військового командування та цивільних інституцій. У такій моделі міністри й чиновники повинні не чекати політичного сигналу, а самостійно відповідати за результат. Для Gemini це питання не лише ефективності влади, а й довіри суспільства.

Фактично його відповідь зводиться до одного: Україні потрібна система, яка працює не завдяки ручному управлінню, а завдяки чітко розподіленій відповідальності.

Grok також говорить про перерозподіл відповідальності, але робить акцент на політичній системі. На його думку, Зеленському варто відмовитися від надмірної концентрації влади та повернути більше повноважень парламенту, уряду й незалежним інституціям. На думку чат-бота, не чергова ротація “своїх”, не ще один указ про воєнний стан, а реальне повернення частини влади парламенту, уряду, незалежним інституціям. Чат-бот пов'язує це з довірою громадян і партнерів. Якщо ключові рішення постійно концентруються в одному центрі, відповідальність за державу теж починає сприйматися як відповідальність однієї людини.

Модель ШІ фактично пропонує Зеленському зробити політично складний крок — послабити особистий контроль заради сильніших державних інституцій.

У висновку, попри різні акценти, усі три чат-боти говорять про одну проблему — надмірну концентрацію відповідальності та відсутність зрозумілих правил. ChatGPT бачить головну проблему у системі служби та ротації військових. Gemini — у державному управлінні та професійності інституцій. Grok — у розподілі політичної влади й відповідальності.

Спільний висновок простий: Україні у 2026 році потрібне не чергове ситуативне рішення, а правила, які працюватимуть незалежно від прізвищ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, на думку журналіста Портникова, Зеленський виявився зрадником.



