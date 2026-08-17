Украина — пятый год в полномасштабной войне. И сегодня есть немало критических вопросов, нуждающихся в неотложном решении. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какое решение президента Владимира Зеленского крайне необходимо Украине.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT назвал главным решением четкие правила службы и замены военных, которые годами остаются на фронте. Речь идет не только о демобилизации. По мнению чат-бота, Украине нужен понятный механизм: кто, когда и при каких условиях может быть заменен, сколько должна продолжаться служба и какой отдых гарантирован военнослужащему.

Модель ИИ обращает внимание на разрыв между политическими заявлениями и реальным механизмом их выполнения. Новые контракты, определенные сроки службы и поэтапное увольнение мобилизованных обсуждаются, но для военных и общества до сих пор нет достаточно четкой формулы. Поэтому, по мнению чат-бота, следующее решение власти должно касаться не просто продолжения мобилизации, а справедливой ротации.

Чат-бот Gemini смотрит на проблему шире. Он считает, что Украине необходима перестройка самой системы государственного управления и уменьшение концентрации решений вокруг Офиса президента. Чат-бот говорит о необходимости правительства, сформированного прежде всего по профессиональным качествам, а также большей самостоятельности военного командования и гражданских институций. В такой модели министры и чиновники должны не дожидаться политического сигнала, а самостоятельно отвечать за результат. Для Gemini это вопрос не только эффективности власти, но и доверия общества.

Фактически, его ответ сводится к одному: Украине нужна система, которая работает не благодаря ручному управлению, а благодаря четко распределенной ответственности.

Grok также говорит о перераспределении ответственности, но делает акцент на политической системе. По его мнению, Зеленскому следует отказаться от чрезмерной концентрации власти и вернуть больше полномочий парламенту, правительству и независимым институциям. По мнению чат-бота, не очередная ротация "своих", не еще один указ о военном положении, а реальное возвращение части власти парламента, правительства, независимых институций. Чат-бот увязывает это с доверием граждан и партнеров. Если ключевые решения постоянно сконцентрируются в одном центре, ответственность за государство тоже начинает восприниматься как ответственность одного человека.

Модель ИИ фактически предлагает Зеленскому сделать политически сложный шаг – ослабить личный контроль ради более сильных государственных институций.

В заключении, несмотря на разные акценты, все три чата говорят об одной проблеме — чрезмерной концентрации ответственности и отсутствии понятных правил. ChatGPT видит главную проблему в системе службы и ротации военных. Gemini – в государственном управлении и профессиональности институтов. Grok – в распределении политической власти и ответственности.

Общий вывод прост: Украине в 2026 году нужно не очередное ситуативное решение, а правила, которые будут работать независимо от фамилий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению журналиста Портникова, Зеленский оказался предателем.



