Зеленскому этого больше не простят: в чем фатально просчитался президент

В Украине все чаще возникают громкие коррупционные скандалы. И почти каждый раз они бросают тень на президента Украины Владимира Зеленского из-за "вопросов" к его окружению. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, потеряет ли Зеленский доверие Запада из-за громких коррупционных скандалов в его окружении.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT Чат-бот считает, что Зеленский не потеряет доверие Запада одномоментно, однако его кредит доверия уже нельзя воспринимать как безграничный. Отмечает, что партнеры смотрят прежде всего на то, способны ли украинские власти обеспечить одинаковые правила для всех. Если под подозрением оказываются люди из политической и личной обстановки президента, в западных столицах неизбежно возникает вопрос: насколько глава государства контролирует собственную команду.

В то же время отмечает, что из-за скандалов Запад не откажется от Украины. Поддержка Киева остается важной для безопасности Европы, а антикоррупционные расследования могут, напротив, продемонстрировать работу украинских институтов.

Главная опасность, по оценке чат-бота, возникнет тогда, когда появится впечатление, что власть пытается "замять" дела. Главным тестом для международной репутации Зеленского станет то, сможет ли он наказывать "своих", а не только "чужих".

Чат-бот Gemini также не прогнозирует полную потерю доверия Запада. Однако, по его оценке, отношения США и Европы с Киевом могут стать гораздо более прагматичными и жесткими.

Модель ИИ объясняет это просто: партнеры не заинтересованы в дискредитации украинского президента во время войны, поскольку это может осложнить военную помощь, переговоры и систему международных договоренностей. Но это не значит, что Запад будет просто закрывать глаза на проблемы. Gemini прогнозирует усиление контроля над использованием средств, аудит помощи и большее внимание к работе антикоррупционных структур.

Еще один возможный сценарий – политическое давление на Банковую. Если обвинения станут системными, союзники могут потребовать увольнения отдельных должностных лиц и кадровых изменений в президентском окружении.

Чат-бот Grok оценивает ситуацию острее. По его мнению, Зеленский уже потерял часть доверия Запада из-за скандалов вокруг его окружения. Повторение схожих историй равномерно изменяет отношение партнеров. Особенно болезненным это может быть на фоне войны, когда западные страны тратят огромные ресурсы в поддержку Украины, а результаты на фронте остаются сложными.

В то же время Grok тоже не ожидает полного разрыва с Западом. Для США и Европы стратегические риски, связанные с войной, значительно шире украинских внутриполитических скандалов. Но терпение партнеров, по оценке модели, не безгранично. Если коррупционные истории будут продолжены, а наказания для причастных не будет, вопрос будет возникать непосредственно к Зеленскому.

Все три чат-бота сходятся в главном: Запад не отвернется от Украины из-за одного или даже нескольких коррупционных скандалов, но безусловное доверие к Зеленскому может постепенно сменяться жестким прагматизмом.

Фактически, для Зеленского вопроса теперь звучит не "есть ли коррупция", а гораздо острее: готова ли власть наказывать людей из своего окружения так же жестко, как и любого другого.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по мнению нардепа Разумкова, скрывает Зеленский.



