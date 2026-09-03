"Зеленского вытащили из теплой ванны": президенту озвучили четкие требования

Открытости, которую ранее демонстрировал президент Украины Владимир Зеленский, пока нет. Даже не проводятся большие пресс-конференции, куда бы могли попасть и задать актуальные вопросы все желающие журналисты. Представители украинских медиа акцентировали внимание на необходимости такого мероприятия.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что журналисты ведущих украинских медиа озвучили публично свои вопросы президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, речь идет о тех журналистах, которые не могут попасть на мероприятия к президенту и задать ему вопросы, которые волнуют украинцев.

"Вопросы разные. В основном они касаются коррупционных историй, которые накапливаются просто вокруг Офиса президента. И очевидно, что это те вопросы, на которые президенту следовало бы ответить. У них нет ничего экстраординарного. Но мне кажется, они бы даже могли сыграть в пользу главы государства, потому что он, по крайней мере, снял бы или попытался там снять часть спекуляций, которые крутятся вокруг всех этих историй и точно не способствуют дальнейшей общественной легитимности президента Украины", — убежден эксперт.

По словам Рейтеровича, эти заявления прозвучали на фоне петиции, зарегистрированной на сайте Офиса президента о проведении такой пресс-конференции. Петицию подписали более 15 000 украинцев.

"Президенту придется официально на это реагировать и отвечать на вопросы, которые беспокоят не просто журналистов, а беспокоят общество. Ну, кстати, это заметно и по результатам социологических опросов, где подобные вопросы поднимают и украинцы указывают на их актуальность и общественную значимость", — подчеркнул эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой ультиматум Путин поставил Зеленскому.



