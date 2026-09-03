"Зеленского вытащили из теплой ванны": президенту озвучили четкие требования

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Открытости, которую ранее демонстрировал президент Украины Владимир Зеленский, пока нет. Даже не проводятся большие пресс-конференции, куда бы могли попасть и задать актуальные вопросы все желающие журналисты. Представители украинских медиа акцентировали внимание на необходимости такого мероприятия.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что журналисты ведущих украинских медиа озвучили публично свои вопросы президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, речь идет о тех журналистах, которые не могут попасть на мероприятия к президенту и задать ему вопросы, которые волнуют украинцев.
По словам Рейтеровича, эти заявления прозвучали на фоне петиции, зарегистрированной на сайте Офиса президента о проведении такой пресс-конференции. Петицию подписали более 15 000 украинцев.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой ультиматум Путин поставил Зеленскому.