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Кречмаровская Наталия
Во вторник, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский объявил свое решение назначить главкомом ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского. Отставка Сырского была одним из требований "картонного майдана". В Раде убеждены, что такая позиция подорвет "всесильность" президента.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход заявила, что картонки победили "всесильного Зе", более серьезно его не будет воспринимать никто.
Парламентарий поздравила Драпатого и пожелала успехов на столь важной должности в столь тяжелое время. Также поинтересовалась, кого в Украине больше — желающих окончания войны или ее продолжения с Федоровым. И отметила, выйдут ли люди на митинг за мир, прекращение бусификации, возвращение всех из плена и розыск без вести пропавших. Или, акцентировала, у нас приоритет – "война для бедных".
Напомним: портал "Комментарии" писал, угрожает ли персонально Зеленскому картонный майдан. Искусственный интеллект спрогнозировал, какие действия и решения могут вывести людей на массовые протесты.