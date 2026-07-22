Зеленского уже "списали": что изменится для президента

Во вторник, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский объявил свое решение назначить главкомом ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского. Отставка Сырского была одним из требований "картонного майдана". В Раде убеждены, что такая позиция подорвет "всесильность" президента.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход заявила, что картонки победили "всесильного Зе", более серьезно его не будет воспринимать никто.

"Пусть еще Федорова, который присвоил себе то, к чему не имеет никакого отношения, вернет — и тогда вообще Вова может вернуться в "95 квартал", откуда вышел, потому что его сегодня (21 июля, — ред.) от****понил его дружбан, которому Зе дал создать и контролировать медиапространство из 2,5 млн ботов", — заявила народная депутат.

Парламентарий поздравила Драпатого и пожелала успехов на столь важной должности в столь тяжелое время. Также поинтересовалась, кого в Украине больше — желающих окончания войны или ее продолжения с Федоровым. И отметила, выйдут ли люди на митинг за мир, прекращение бусификации, возвращение всех из плена и розыск без вести пропавших. Или, акцентировала, у нас приоритет – "война для бедных".

"Господин президент, у вас очень плохие советники, думаю, из картонной массы или любители усидеть на двух стульях одной "Ж" и дождаться, какое течение будет сильнее. Искренне вас жалко… А, простите, нет, совсем не жалко", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, угрожает ли персонально Зеленскому картонный майдан. Искусственный интеллект спрогнозировал, какие действия и решения могут вывести людей на массовые протесты.