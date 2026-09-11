Зеленського розгромили за "політичний туризм" до Канади: це занадто для президента воюючої країни

Триденна поїздка президента Володимира Зеленського до Канади з відвідуванням одразу кількох локацій є надто тривалою для глави держави, яка перебуває у стані війни. Крім того, президенту не варто особисто замикати на собі вирішення всіх питань, пов'язаних із міжнародною допомогою. Таку думку в етері Еспресо та Slawa.TV висловив дипломат Олександр Мацука, який у 2009–2016 роках очолював секретаріат Ради безпеки ООН.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

Дипломат звернув особливу увагу на тривалість канадської поїздки та заплановане відвідування Зеленським трьох локацій.

"Це достатньо довгий візит для президента взагалі, а тим більше президента країни, що воює. Тим більше, як оголосили в Канаді, це буде у трьох локаціях. Тобто це, знаєте, виглядає як такий політичний туризм", — каже експерт.

Водночас Мацука визнав важливість мети поїздки — залучення додаткової підтримки та ресурсів для оборони України. Проте, за його словами, глава держави не повинен особисто займатися всіма деталями міжнародної співпраці, адже для цього існують інші державні інституції та посадовці.

"Я розумію, для чого їде президент. Президент їде для того, щоб отримати додаткову допомогу, додаткові ресурси для захисту країни. І це зрозуміло. Але президент не може вирішувати все, не може всі деталі проговорювати й усю міжнародну допомогу вирішувати сам", — зазначив Мацука.

На думку дипломата, такий підхід може навіть знижувати політичну вагу президентських візитів. Поїздки глави держави, наголосив він, передусім повинні стосуватися стратегічних домовленостей і визначення ключових напрямків співпраці.

"Тут певною мірою йде девальвація, власне, інституції президента. Візит президента — це дуже важливо, це про стратегію, яка позначає певні напрямки подальшої діяльності. Не можна розмінювати візит президента на все", — підкреслив він.

Мацука також звернув увагу, що серед оголошених локацій немає Оттави. Водночас він припустив, що програма Зеленського може передбачати непублічні переговори, зокрема з представниками оборонної промисловості. Тому остаточно оцінювати результативність поїздки, за його логікою, можна буде після появи інформації про її конкретні результати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Молдова різко засудила російську атаку на пункт пропуску "Тудора-Старокозаче" та звинуватила Москву у спробі виправдати загибель цивільних дезінформацією.