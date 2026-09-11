Зеленского разгромили за "политический туризм" в Канаду: это слишком для президента воюющей страны

Трехдневная поездка президента Владимира Зеленского в Канаду с посещением сразу нескольких локаций слишком продолжительна для главы государства, находящегося в состоянии войны. Кроме того, президенту не стоит лично замыкать решение всех вопросов, связанных с международной помощью. Такое мнение в эфире Эспрессо и Slawa.TV выразил дипломат Александр Мацука, возглавлявший в 2009–2016 годах секретариат Совета безопасности ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

Дипломат обратил особое внимание на продолжительность канадской поездки и намеченное посещение Зеленским трех локаций.

"Это достаточно долгий визит для президента вообще, а тем более президента воюющей. Тем более, как объявили в Канаде, это будет в трех локациях. То есть это, знаете, выглядит как такой политический туризм", — говорит эксперт.

В то же время Мацука признал важность цели поездки – привлечение дополнительной поддержки и ресурсов для обороны Украины. Однако, по его словам, глава государства не должен лично заниматься всеми деталями международного сотрудничества, ведь для этого существуют другие государственные институции и должностные лица.

"Я понимаю, для чего едет президент. Президент едет для того, чтобы получить дополнительную помощь, дополнительные ресурсы для защиты страны. И это понятно. Но президент не может все решать, не может все детали проговаривать и всю международную помощь решать сам", — отметил Мацука.

По мнению дипломата, такой подход может даже снижать политический вес президентских визитов. Поездки главы государства, подчеркнул он, прежде всего, должны касаться стратегических договоренностей и определения ключевых направлений сотрудничества.

"Здесь в определенной степени идет девальвация, собственно, институции президента. Визит президента — это очень важно, это о стратегии, обозначающей определенные направления дальнейшей деятельности. Нельзя разменивать визит президента на все", — подчеркнул он.

Мацука также обратил внимание, что среди объявленных локаций нет Оттавы. В то же время, он предположил, что программа Зеленского может предусматривать непубличные переговоры, в том числе с представителями оборонной промышленности. Поэтому окончательно оценивать результативность поездки по его логике можно будет после появления информации о ее конкретных результатах.

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