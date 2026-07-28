Зеленський зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті: про що домовилися

Український лідер Володимир Зеленський провів результативні переговори із Президентом США Дональдом Трампом безпосередньо у Білому домі. Головними темами діалогу стали спільні оборонні кроки, посилення українського неба та активізація міжнародної дипломатії.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

"Хороша зустріч із Президентом Трампом в Овальному кабінеті", — поділився враженнями глава держави. Він також висловив глибоку вдячність американській стороні за спільні зусилля, спрямовані на порятунок людей та відновлення справедливого миру.

Окрему увагу під час розмови лідери приділили важкій втраті для обох народів — нещодавній смерті американського сенатора Ліндсі Грема, який тривалий час залишався одним із найвідданіших союзників Києва.

"Передусім висловив Президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема, — підкреслив Володимир Зеленський та додав: — Він був справжнім другом України".

Практична частина переговорів стосувалася конкретних рішень для зміцнення обороноздатності України, зокрема постачання та виготовлення сучасного озброєння.

"Обговорили з Президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" та деякі інші ідеї, які можуть допомогти", — зазначив український лідер.

Окрім військового треку, сторони детально зупинилися на політичному врегулюванні війни. За словами Зеленського, під час зустрічі багато говорили про дипломатію, адже наразі вкрай "важливо активізувати дипломатичний процес".

Наприкінці зустрічі лідери домовилися про подальшу координацію дій на рівні профільних відомств. Найближчим часом робочі групи обох країн фіналізують плани щодо наступних контактів. Український Президент ще раз наголосив, що щиро вдячний Сполученим Штатам за їхню непохитну та потужну підтримку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційна Москва досі перебуває в очікуванні телефонного контакту між лідерами Сполучених Штатів та Російської Федерації. Попри те, що американський президент публічно обіцяв зателефонувати Володимиру Путіну ще 8 липня, анонсувавши цю бесіду під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським в Анкарі, розмова так і не відбулася ані в зазначений термін, ані пізніше.



