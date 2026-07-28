Зеленський зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті: про що домовилися

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Недилько Ксения
Український лідер Володимир Зеленський провів результативні переговори із Президентом США Дональдом Трампом безпосередньо у Білому домі. Головними темами діалогу стали спільні оборонні кроки, посилення українського неба та активізація міжнародної дипломатії.
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Окрему увагу під час розмови лідери приділили важкій втраті для обох народів — нещодавній смерті американського сенатора Ліндсі Грема, який тривалий час залишався одним із найвідданіших союзників Києва.
Практична частина переговорів стосувалася конкретних рішень для зміцнення обороноздатності України, зокрема постачання та виготовлення сучасного озброєння.
Окрім військового треку, сторони детально зупинилися на політичному врегулюванні війни. За словами Зеленського, під час зустрічі багато говорили про дипломатію, адже наразі вкрай "важливо активізувати дипломатичний процес".
Наприкінці зустрічі лідери домовилися про подальшу координацію дій на рівні профільних відомств. Найближчим часом робочі групи обох країн фіналізують плани щодо наступних контактів. Український Президент ще раз наголосив, що щиро вдячний Сполученим Штатам за їхню непохитну та потужну підтримку.
Нагадаємо,
портал "Коментарі" писав, що офіційна
Москва досі перебуває в очікуванні телефонного контакту між лідерами Сполучених
Штатів та Російської Федерації. Попри те, що американський президент публічно
обіцяв зателефонувати Володимиру Путіну ще 8 липня, анонсувавши цю бесіду під
час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським в Анкарі, розмова так і
не відбулася ані в зазначений термін, ані пізніше.