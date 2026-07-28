Зеленский встретился с Трампом в Овальном кабинете: о чем договорились

Украинский лидер Владимир Зеленский провел результативные переговоры с Президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом доме. Главными темами диалога стали совместные оборонные шаги, усиление украинского неба и активизация международной дипломатии.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

"Хорошая встреча с Президентом Трампом в Овальном кабинете", — поделился впечатлениями глава государства. Он также выразил глубокую признательность американской стороне за совместные усилия, направленные на спасение людей и восстановление справедливого мира.

Отдельное внимание во время разговора лидеры уделили тяжелой потере обоих народов — недавней смерти американского сенатора Линдси Грэма, который долгое время оставался одним из самых преданных союзников Киева.

"Прежде всего, выразил Президенту Трампа наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма, — подчеркнул Владимир Зеленский и добавил: — Он был настоящим другом Украины".

Практическая часть переговоров касалась конкретных решений для укрепления обороноспособности Украины, в частности, поставок и изготовления современного вооружения.

"Обсудили с Президентом лицензии на производство перехватчиков для "Петриотов" и некоторые другие идеи, которые могут помочь", — отметил украинский лидер.

Кроме военного трека, стороны подробно остановились на политическом урегулировании войны. По словам Зеленского, во время встречи много говорили о дипломатии, ведь крайне "важно активизировать дипломатический процесс".

В конце встречи лидеры договорились о дальнейшей координации действий на уровне профильных ведомств. В ближайшее время рабочие группы обеих стран финализуют планы по следующим контактам. Украинский Президент еще раз подчеркнул, что искренне благодарен Соединенным Штатам за их непреклонную и мощную поддержку.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что официальная Москва до сих пор находится в ожидании телефонного контакта между лидерами Соединенных Штатов и Российской Федерации. Несмотря на то, что американский президент публично обещал позвонить Владимиру Путину еще 8 июля, анонсировав эту беседу во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Анкаре, разговор так и не состоялся ни в указанный срок, ни позже.



