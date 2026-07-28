Зеленский встретился с Трампом в Овальном кабинете: о чем договорились

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Недилько Ксения
Украинский лидер Владимир Зеленский провел результативные переговоры с Президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом доме. Главными темами диалога стали совместные оборонные шаги, усиление украинского неба и активизация международной дипломатии.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Отдельное внимание во время разговора лидеры уделили тяжелой потере обоих народов — недавней смерти американского сенатора Линдси Грэма, который долгое время оставался одним из самых преданных союзников Киева.
Практическая часть переговоров касалась конкретных решений для укрепления обороноспособности Украины, в частности, поставок и изготовления современного вооружения.
Кроме военного трека, стороны подробно остановились на политическом урегулировании войны. По словам Зеленского, во время встречи много говорили о дипломатии, ведь крайне "важно активизировать дипломатический процесс".
В конце встречи лидеры договорились о дальнейшей координации действий на уровне профильных ведомств. В ближайшее время рабочие группы обеих стран финализуют планы по следующим контактам. Украинский Президент еще раз подчеркнул, что искренне благодарен Соединенным Штатам за их непреклонную и мощную поддержку.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что официальная Москва до сих пор находится в ожидании телефонного контакта между лидерами Соединенных Штатов и Российской Федерации. Несмотря на то, что американский президент публично обещал позвонить Владимиру Путину еще 8 июля, анонсировав эту беседу во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Анкаре, разговор так и не состоялся ни в указанный срок, ни позже.