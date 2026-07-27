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Зеленський зробив жорстку заяву: яка країна, окрім РФ, напала на Україну

Президент заявив, що постачання «Шахедів», технологій та озброєнь Росії фактично зробили Іран учасником російської агресії.

27 липня 2026, 07:30
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран фактично вже бере участь у війні проти України, оскільки з перших місяців повномасштабного вторгнення забезпечував Росію ударними безпілотниками та технологіями їхнього виробництва. Таку заяву глава держави зробив в інтерв'ю Sky News, коментуючи погрози Тегерану на адресу Києва.

Зеленський зробив жорстку заяву: яка країна, окрім РФ, напала на Україну

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Відповідаючи на питання про ризик прямої військової атаки Ірану проти України, Зеленський наголосив, що подібна агресія вже сталася, хоч і не в традиційній формі. За його словами, передача Росії тисяч ударних безпілотників Shahed та ліцензій на їхнє виробництво стала прямим вкладом Тегерана у російську військову кампанію.

Президент зазначив, що Україна свідомо не прагне відкриття нового фронту, проте ігнорувати роль Ірану більше неможливо. За його словами, постачання озброєнь Кремлю зробили ісламську республіку однією із сторін конфлікту.

Зеленський також заявив, що аналогічну відповідальність відповідає Північна Корея. Він нагадав, що Пхеньян постачав Росії ракети, артилерійські боєприпаси, а також надіслав близько десяти тисяч військовослужбовців для участі у бойових діях. У зв'язку з цим, наголосив президент, Україна не має підстав довіряти ні Ірану, ні КНДР і має готуватися до подальшого посилення загроз.

Заява прозвучала на тлі нового витка напруженості між Києвом та Тегераном. Раніше Іран звинуватив Україну в атаці на судно в Каспійському морі, внаслідок якої загинули один моряк і ще один отримав поранення. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран має намір дати відповідь, назвавши те, що сталося порушенням міжнародного права. Водночас низка іранських ЗМІ виступила з погрозами завдання ударів по Україні, у тому числі з використанням балістичних ракет.

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