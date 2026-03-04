Зеленський зробив заяву щодо перемовин по українському питанню

Президент України Володимир Зеленський повідомив про інтенсифікацію контактів із американськими партнерами та підготовку до наступних етапів дипломатичної взаємодії. За словами глави держави, він провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим щодо результатів його переговорів із представниками США.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Президент підкреслив, що діалог із Вашингтоном не припиняється ні на мить: "Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватись з Америкою". Водночас проведення очікуваної тристоронньої зустрічі наразі відкладається через нестабільність на Близькому Сході. Зеленський зазначив, що "через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів" для такої події, проте запевнив, що робота відновиться, щойно дозволять безпекові та політичні умови.

Окрему увагу у зверненні було приділено питанню повернення українських захисників із неволі. Глава держави подякував розвідці та Офісу Президента за зусилля, що наближають нові визволення.

"Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємось на хороші новини", — наголосив Володимир Зеленський, додавши, що Україна залишається повністю відкритою до подальших кроків у межах тристоронньої дипломатії.

