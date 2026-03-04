logo_ukra

Зеленський зробив заяву щодо перемовин по українському питанню

«Україна до цього готова»: Володимир Зеленський розповів про стан дипломатичної роботи та повернення полонених

4 березня 2026, 21:50
Президент України Володимир Зеленський повідомив про інтенсифікацію контактів із американськими партнерами та підготовку до наступних етапів дипломатичної взаємодії. За словами глави держави, він провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим щодо результатів його переговорів із представниками США.

Зеленський зробив заяву щодо перемовин по українському питанню

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Президент підкреслив, що діалог із Вашингтоном не припиняється ні на мить: "Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватись з Америкою". Водночас проведення очікуваної тристоронньої зустрічі наразі відкладається через нестабільність на Близькому Сході. Зеленський зазначив, що "через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів" для такої події, проте запевнив, що робота відновиться, щойно дозволять безпекові та політичні умови.

Окрему увагу у зверненні було приділено питанню повернення українських захисників із неволі. Глава держави подякував розвідці та Офісу Президента за зусилля, що наближають нові визволення.

"Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємось на хороші новини", — наголосив Володимир Зеленський, додавши, що Україна залишається повністю відкритою до подальших кроків у межах тристоронньої дипломатії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній радник Офісу Президента та заборонений в Україні блогер Олексій Арестович проаналізував останні події на Близькому Сході, назвавши дії США та Ізраїлю частиною масштабної геополітичної гри проти Глобального Півдня та Китаю. За його словами, Вашингтон перейшов до активної фази демонстрації сили, ігноруючи попередні посередницькі ролі Москви та Пекіна.



