Зеленский сделал заявление о переговорах по украинскому вопросу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об интенсификации контактов с американскими партнерами и подготовке к следующим этапам дипломатического взаимодействия. По словам главы государства, он провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым по результатам его переговоров с представителями США.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент подчеркнул, что диалог с Вашингтоном не прекращается ни на мгновение: "Мы продолжаем фактически в ежедневном режиме общаться с Америкой". В то же время проведение ожидаемой трехсторонней встречи откладывается из-за нестабильности на Ближнем Востоке. Зеленский отметил, что "из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов" для такого события, однако заверил, что работа возобновится, как только разрешат условия безопасности.

Особое внимание в обращении было уделено вопросу возвращения украинских защитников из неволи. Глава государства поблагодарил разведку и Офис Президента за усилия, приближающие новые освобождения.

"Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости", — подчеркнул Владимир Зеленский, добавив, что Украина остается полностью открытой для дальнейших шагов в рамках трехсторонней дипломатии.

