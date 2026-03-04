logo

Зеленский сделал заявление о переговорах по украинскому вопросу
НОВОСТИ

Зеленский сделал заявление о переговорах по украинскому вопросу

«Украина к этому готова»: Владимир Зеленский рассказал о состоянии дипломатической работы и возвращении пленных

4 марта 2026, 21:50
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об интенсификации контактов с американскими партнерами и подготовке к следующим этапам дипломатического взаимодействия. По словам главы государства, он провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым по результатам его переговоров с представителями США.

Зеленский сделал заявление о переговорах по украинскому вопросу

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент подчеркнул, что диалог с Вашингтоном не прекращается ни на мгновение: "Мы продолжаем фактически в ежедневном режиме общаться с Америкой". В то же время проведение ожидаемой трехсторонней встречи откладывается из-за нестабильности на Ближнем Востоке. Зеленский отметил, что "из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов" для такого события, однако заверил, что работа возобновится, как только разрешат условия безопасности.

Особое внимание в обращении было уделено вопросу возвращения украинских защитников из неволи. Глава государства поблагодарил разведку и Офис Президента за усилия, приближающие новые освобождения.

"Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости", — подчеркнул Владимир Зеленский, добавив, что Украина остается полностью открытой для дальнейших шагов в рамках трехсторонней дипломатии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший советник Офиса Президента и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович проанализировал последние события на Ближнем Востоке, назвав действия США и Израиля частью масштабной геополитической игры против Глобального Юга и Китая. По его словам, Вашингтон перешел в активную фазу демонстрации силы, игнорируя предыдущие посреднические роли Москвы и Пекина.



