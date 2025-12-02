Росіяни можуть у будь-який момент розпочати заново війну, тому важливо завершити її раз і назавжди. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції під час візиту до Ірландії.

Зеленський зробив заяву щодо наступного вторгнення РФ в Україну

"Руські почали війну, і тут немає ніяких альтернатив цьому формулюванню. Вони розпочали, свідок весь світ, вони прийшли з агресією знищити нас. Ми їх зупинили, Європа допомогла, Америка допомогла. Росія не змогла окупувати Україну через міцність передусім українських людей, воїнів, цивільних, наших партнерів безумовно.

Ми їх зупинили. Кровопролиття достатньо, каже США, і ми повністю їх підтримуємо. Але ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім, через рік, Росія знову не прийшла.

З третім вторгненням за це десятиріччя. Це може бути", – наголосив голова української держави.

Зазначимо, що сьогодні – перший офіційний візит Президента України до Ірландії від часу встановлення дипломатичних відносин між нами. Було затверджено Дорожню карту партнерства між Україною та Ірландією щонайменше на наступні 5 років. Був підписаний відповідний документ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна та Сполучені Штати узгодили оновлену структуру мирного плану щодо завершення війни. Президент Володимир Зеленський заявив, що після консультацій у Женеві та Флориді попередній документ із 28 пунктів був переглянутий і скорочений до 20 ключових положень.

Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні розповів нові деталі переговорів щодо мирного плану. За його словами, українська делегація, яка працювала зі співробітниками адміністрації президента США, уже представила оновлений варіант документа.