Зеленский сделал заявление по поводу следующего вторжения РФ в Украину

Россияне могут в любой момент начать заново войну, поэтому важно завершить ее раз и навсегда. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во время визита в Ирландию.

Зеленский сделал заявление по поводу последующего вторжения РФ в Украину

"Русские начали войну, и здесь нет никаких альтернатив этой формулировке. Они начали — свидетель весь мир, они пришли с агрессией уничтожить нас. Мы их остановили, Европа помогла, Америка помогла. Россия не смогла оккупировать Украину из-за крепости, прежде всего украинских людей, воинов, гражданских, наших партнеров безусловно.

Мы остановили их. Кровопролития достаточно, говорит США, и мы полностью их поддерживаем. Но мы должны закончить эту войну так, чтобы потом через год Россия снова не пришла.

С третьим вторжением за это десятилетие. Это может быть", – подчеркнул глава украинского государства.

Отметим, что сегодня – первый официальный визит Президента Украины в Ирландию с момента установления дипломатических отношений между нами. Была утверждена Дорожная карта партнерства между Украиной и Ирландией по меньшей мере на следующие 5 лет. Был подписан соответствующий документ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина и Соединенные Штаты согласовали обновленную структуру мирного плана по завершению войны. Президент Владимир Зеленский заявил, что после консультаций в Женеве и Флориде предварительный документ из 28 пунктов был пересмотрен и сокращен до 20 ключевых положений.

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине рассказал новые детали переговоров по мирному плану. По его словам, украинская делегация, работавшая с сотрудниками администрации президента США, уже представила обновленный вариант документа.