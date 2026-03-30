Зеленський зробив заяву про відповідь на удари Росії
Зеленський зробив заяву про відповідь на удари Росії

«Ми відкриті до діалогу»: Президент України розповів про сигнали партнерів та готовність до енергетичного перемир'я

30 березня 2026, 17:51
Недилько Ксения

Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа роз'яснив позицію України щодо ударів по російських об’єктах енергетичної та нафтової галузей. Президент підкреслив, що дії українських сил є лише реакцією на агресію: "Ми не просто завдаємо ударів по Росії. Ми відповідаємо".

Попри занепокоєння деяких міжнародних партнерів щодо впливу цих атак на світовий енергетичний ринок, позиція Києва залишається принциповою та дзеркальною.

Ключові тези Президента:

Умова припинення ударів: Україна готова зупинити атаки на російський енергосектор лише за умови зустрічного кроку від Кремля. "Якщо Росія готова не бити по українській енергетиці, ми не будемо відповідати по їхній енергетиці", — наголосив Зеленський.

Готовність до переговорів: Київ демонструє відкритість до локальних домовленостей, що стосуються безпеки цивільної інфраструктури. Це стосується як енергетичного сектора, так і питань продовольчої безпеки.

Дипломатична ініціатива: Україна закликає Росію до конкретних пропозицій. За словами глави держави, "якщо росіяни будуть готові, нехай запропонують на будь-який період – ми готові вирішити це питання".

Президент резюмував, що Україна вже неодноразово пропонувала різні варіанти припинення вогню в окремих сферах і залишається відкритою до конструктивних рішень, які гарантуватимуть захист українських міст.

Нагадаємо, потал "Коментарі" писав, що українські захисники продовжують системно виснажувати воєнну машину агресора. У ніч на 28 березня підрозділи Сил оборони здійснили результативну атаку на нафтопереробний завод "Ярославський" у Ярославській області РФ.



