Зеленський зробив заяву про відповідь на удари Росії

Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа роз'яснив позицію України щодо ударів по російських об’єктах енергетичної та нафтової галузей. Президент підкреслив, що дії українських сил є лише реакцією на агресію: "Ми не просто завдаємо ударів по Росії. Ми відповідаємо".

Попри занепокоєння деяких міжнародних партнерів щодо впливу цих атак на світовий енергетичний ринок, позиція Києва залишається принциповою та дзеркальною.

Ключові тези Президента:

Умова припинення ударів: Україна готова зупинити атаки на російський енергосектор лише за умови зустрічного кроку від Кремля. "Якщо Росія готова не бити по українській енергетиці, ми не будемо відповідати по їхній енергетиці", — наголосив Зеленський.

Готовність до переговорів: Київ демонструє відкритість до локальних домовленостей, що стосуються безпеки цивільної інфраструктури. Це стосується як енергетичного сектора, так і питань продовольчої безпеки.

Дипломатична ініціатива: Україна закликає Росію до конкретних пропозицій. За словами глави держави, "якщо росіяни будуть готові, нехай запропонують на будь-який період – ми готові вирішити це питання".

Президент резюмував, що Україна вже неодноразово пропонувала різні варіанти припинення вогню в окремих сферах і залишається відкритою до конструктивних рішень, які гарантуватимуть захист українських міст.

