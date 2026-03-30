Зеленский сделал заявление об ответе на удары России

Владимир Зеленский во время общения с представителями медиа разъяснил позицию Украины по ударам по российским объектам энергетической и нефтяной отраслей. Президент подчеркнул, что действия украинских сил являются лишь реакцией на агрессию: "Мы не просто наносим удары по России. Мы отвечаем".

Несмотря на обеспокоенность некоторых международных партнеров по поводу влияния этих атак на мировой энергетический рынок, позиция Киева остается принципиальной и зеркальной.

Ключевые тезисы Президента:

Условие прекращения ударов: Украина готова остановить атаки на российский энергосектор только при встречном шаге от Кремля. "Если Россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем отвечать по их энергетике", — подчеркнул Зеленский.

Готовность к переговорам: Киев демонстрирует открытость локальных договоренностей, касающихся безопасности гражданской инфраструктуры. Это касается как энергетического сектора, так и вопросов продовольственной безопасности.

Дипломатическая инициатива: Украина призывает Россию к конкретным предложениям. По словам главы государства, "если россияне будут готовы, пусть предложат на любой период – мы готовы решить этот вопрос".

Президент резюмировал, что Украина уже неоднократно предлагала разные варианты прекращения огня в отдельных сферах и остается открытой для конструктивных решений, которые будут гарантировать защиту украинских городов.

В ночь на 28 марта подразделения Сил обороны совершили результативную атаку на нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" в Ярославской области РФ.