Зеленський зробив заяву про повернення чоловіків мобілізаційного віку, які за кордоном

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини наголосив на важливості повернення з-за кордону чоловіків мобілізаційного віку, особливо тих, хто виїхав поза межами закону. Глава держави підкреслив, що це критично необхідно для підтримки захисників, які тривалий час перебувають на передовій.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц

За словами Президента, нинішнім оборонцям життєво необхідний відпочинок, адже "воїнам на фронті потрібні ротації". Зеленський зазначив, що хоча бійців часто називають "залізними", вони залишаються людьми, які мають сім'ї та власний дім.

Він акцентував увагу на тому, що захист країни — це спільна справа: "відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України, яка має сили для цього, конституційний обов'язок і мобілізаційний вік".

Водночас лідер держави зауважив, що ці заклики не стосуються молоді. Ті, хто за віком не підпадає під мобілізацію, мають повне право залишатися за межами країни.

Зазначимо, що під час спільної пресконференції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина планує посилити співпрацю з Україною, щоб скоротити кількість українських чоловіків, які перебувають за кордоном, і стимулювати їх повернення на батьківщину.

За словами Мерца, у нинішніх умовах для України критично важливо зберігати людський ресурс усередині країни. Йдеться не лише про обороноздатність, а й про функціонування економіки та державних інституцій. Саме тому Берлін готовий працювати з Києвом над механізмами, які дозволять зменшити масштаби виїзду чоловіків за кордон.