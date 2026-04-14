Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Политика президент Зеленский сделал заявление о возвращении мужчин мобилизационного возраста, которые за границей
Зеленский сделал заявление о возвращении мужчин мобилизационного возраста, которые за границей

«Ответственность должен нести каждый»: Президент о необходимости возвращения военнообязанных в Украину

14 апреля 2026, 14:36
Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию отметил важность возвращения из-за границы мужчин мобилизационного возраста, особенно тех, кто выехал за пределами закона. Глава государства подчеркнул, что это критически необходимо для поддержки защитников, которые долгое время находятся на передовой.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц

По словам Президента, нынешним защитникам жизненно необходим отдых, ведь "воинам на фронте нужны ротации". Зеленский отметил, что хотя бойцов часто называют "железными", они остаются людьми, у которых есть семьи и собственный дом.

Он акцентировал внимание на том, что защита страны — это общее дело: "ответственность должен нести каждый человек, гражданин Украины, который имеет силы для этого, конституционный долг и мобилизационный возраст".

В то же время, лидер государства отметил, что эти призывы не касаются молодежи. Те, кто по возрасту не подпадает под мобилизацию, имеют полное право оставаться за пределами страны.

Отметим, что во время совместной пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия планирует усилить сотрудничество с Украиной, чтобы сократить количество находящихся за рубежом украинских мужчин и стимулировать их возвращение на родину.

По словам Мерца, в нынешних условиях для Украины критически важно сохранять человеческий ресурс внутри страны. Речь идет не только об обороноспособности, но и о функционировании экономики и государственных институтах. Именно поэтому Берлин готов работать с Киевом над механизмами, позволяющими уменьшить масштабы выезда мужчин за границу.



