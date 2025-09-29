logo_ukra

BTC/USD

112097

ETH/USD

4134.48

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський зробив заяву про нові кордони України
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський зробив заяву про нові кордони України

Президент підкреслив, що Кремль не має і не матиме права, щоб встановлювати нові кордони в Україні

29 вересня 2025, 12:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська Федерація не встановлюватиме нових кордонів в Україні. Як передає портал "Коментарі", таку заяву під час виступу на Варшавському безпековому форумі зробив президент України Володимир Зеленський заявив, повідомляє The Guardian.

Зеленський зробив заяву про нові кордони України

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Представники ЗМІ поцікавилися в українського лідера, чи він готовий піти на територіальні поступки, щоб закінчити війну. У відповідь він повторив, що межі України визначено її конституцією.

"Росія не встановлюватиме нових кордонів в Україні", — заявив Володимир Зеленський.

Президент також додав, що він, як і раніше, відкритий до "дипломатичних" переговорів.

За його словами, зараз головна зброя, яка потрібна Україні, — це "єдність", і попереджає про спроби розділити Європу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дронові провокації Росії дуже невипадкові. Таким чином Кремль тестує реакцію Європи та хоче послабити допомогу Києву. Російський диктатор Володимир Путін планує відкрити новий напрямок бойових дій ще до завершення війни в Україні. Таку заяву під час спілкування із журналістами зробив президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави розповів, що із кількома країнами Україна вже провела консультації. З якими саме – український лідер говорити відмовився. Він запевнив, що направить фахівців із протидії дронам до спільної консультативної групи, а представники деяких країн прибудуть на навчання до України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – партнерам України не треба боятися реагувати на дії Росії так само, як і діє сама РФ. Зокрема, якщо РФ загрожує Києву блекаутом, то в Москві маємо розуміти, що теж можуть залишитися без світла. Про це під час прес-конференції заявив президент України Володимир Зеленський.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2025/sep/29/moldova-voters-pro-eu-government-russia-drones-europe-live#top-of-blog
Теги:

Новини

Всі новини