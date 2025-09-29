Зеленський зробив заяву про нові кордони України

Російська Федерація не встановлюватиме нових кордонів в Україні. Як передає портал "Коментарі", таку заяву під час виступу на Варшавському безпековому форумі зробив президент України Володимир Зеленський заявив, повідомляє The Guardian.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Представники ЗМІ поцікавилися в українського лідера, чи він готовий піти на територіальні поступки, щоб закінчити війну. У відповідь він повторив, що межі України визначено її конституцією.

"Росія не встановлюватиме нових кордонів в Україні", — заявив Володимир Зеленський.

Президент також додав, що він, як і раніше, відкритий до "дипломатичних" переговорів.

За його словами, зараз головна зброя, яка потрібна Україні, — це "єдність", і попереджає про спроби розділити Європу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дронові провокації Росії дуже невипадкові. Таким чином Кремль тестує реакцію Європи та хоче послабити допомогу Києву. Російський диктатор Володимир Путін планує відкрити новий напрямок бойових дій ще до завершення війни в Україні. Таку заяву під час спілкування із журналістами зробив президент України Володимир Зеленський.

Глава української держави розповів, що із кількома країнами Україна вже провела консультації. З якими саме – український лідер говорити відмовився. Він запевнив, що направить фахівців із протидії дронам до спільної консультативної групи, а представники деяких країн прибудуть на навчання до України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – партнерам України не треба боятися реагувати на дії Росії так само, як і діє сама РФ. Зокрема, якщо РФ загрожує Києву блекаутом, то в Москві маємо розуміти, що теж можуть залишитися без світла. Про це під час прес-конференції заявив президент України Володимир Зеленський.



