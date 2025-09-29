logo

Зеленский сделал заявление о новых границах Украины
Зеленский сделал заявление о новых границах Украины

Президент подчеркнул, что у Кремле нет и не будет права, чтобы устанавливать новые границы в Украине

29 сентября 2025, 12:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская Федерация не будет устанавливать новые границы в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления на Варшавском форуме по безопасности сделал президент Украины Владимир Зеленский заявил, сообщает The Guardian.

Зеленский сделал заявление о новых границах Украины

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Представители СМИ поинтересовались у украинского лидера, готов ли он пойти на территориальные уступки, чтобы закончить войну. В ответ он повторил, что границы Украины определены ее конституцией.

"Россия не будет устанавливать новые границы в Украине", — заявил Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что он, как и ранее, открыт к "дипломатическим" переговорам. 

По его словам, сейчас главное оружие, которое нужно Украине, — это "единство", и предупреждает о попытках разделить Европу.

Читайте также на портале "Комментарии" — дроновые провокации России совеем неслучайны. Таким образом Кремль тестирует реакцию Европы и хочет ослабить помощь Киеву. Российский диктатор Владимир Путин планирует открыть новое направление боевых действий еще до завершения войны в Украине. Такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства рассказал, что с несколькими странами Украина уже провела консультации. С какими именно – украинский лидер говорить отказался. Он заверил, что направит специалистов по противодействию дронам в совместную консультативную группу, а представители некоторых стран прибудут на обучение в Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – партнерам Украины не надо бояться реагировать на действия России так же, как действует сама РФ. В частности, если РФ угрожает Киеву блэкаутом, то в Москве должны понимать, что тоже могут остаться без света. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский. 




Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/sep/29/moldova-voters-pro-eu-government-russia-drones-europe-live#top-of-blog
