Зеленский сделал заявление о новых границах Украины

Российская Федерация не будет устанавливать новые границы в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления на Варшавском форуме по безопасности сделал президент Украины Владимир Зеленский заявил, сообщает The Guardian.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Представители СМИ поинтересовались у украинского лидера, готов ли он пойти на территориальные уступки, чтобы закончить войну. В ответ он повторил, что границы Украины определены ее конституцией.

"Россия не будет устанавливать новые границы в Украине", — заявил Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что он, как и ранее, открыт к "дипломатическим" переговорам.

По его словам, сейчас главное оружие, которое нужно Украине, — это "единство", и предупреждает о попытках разделить Европу.

