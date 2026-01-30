Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний селектор, присвячений ситуації в регіонах та ходу відновлювальних робіт після ворожих обстрілів.

Зеленський зробив заяву про енергетичне про енергетичне перемир’я: чи дотримується РФ обіцянок

Глава держави зазначив, що за останню ніч влучань в енергосистему не зафіксовано, проте напруга зберігається.

"За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах", — повідомив Президент. За його словами, розвідка та військові наразі спостерігають нову тенденцію в діях ворога: "Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці".

Окрему увагу під час селектора приділили терору цивільного населення:

Харківщина: пошкоджено склади цивільного виробництва американської компанії внаслідок удару балістичною ракетою.

Запоріжжя: зафіксовані влучання "шахедів" по одному з районів міста.

Південь та Дніпровщина: "Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпровщини, і найбільше по Нікополю".

Прикордоння: зберігається вкрай "складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини".

Зеленський підкреслив, що попри відсутність нічних атак на енергетику, тривають масовані удари дронів по "звичайній забудові в містах". На місцях влучань тривають відновлювальні роботи та надається допомога постраждалим.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про тимчасове припинення обстрілів території України з боку РФ. За його словами, таке рішення було прийняте у відповідь на особисте звернення обраного президента США.