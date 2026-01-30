Президент Украины Владимир Зеленский провел специальный селектор, посвященный ситуации в регионах и ходу восстановительных работ после вражеских обстрелов.

Зеленский сделал заявление об энергетическом перемирии: придерживается ли РФ обещаний

Глава государства отметил, что за последнюю ночь попаданий в энергосистему не зафиксировано, однако напряжение сохраняется.

"За минувшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах", — сообщил Президент. По его словам, разведка и военные наблюдают новую тенденцию в действиях врага: "Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике".

Отдельное внимание во время селектора уделили террору гражданского населения.

Харьковщина: повреждены склады гражданского производства американской компании в результате удара баллистической ракетой.

Запорожье: зафиксированы попадания "шахедов" по одному из районов города.

Юг и Днепровщина: "Почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону, по городам Днепровщины, и больше всего по Никополю".

Приграничье: сохраняется крайне "сложная ситуация в приграничных Черниговщине, Сумщине, Харьковщине".

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на отсутствие ночных атак на энергетику, продолжаются массированные удары дронов по "обычной застройке в городах". На местах попаданий продолжаются восстановительные работы и оказывается помощь пострадавшим.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о временном прекращении обстрелов территории Украины со стороны РФ. По его словам, такое решение было принято в ответ на личное обращение избранного президента США.