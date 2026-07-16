Зеленський зробив заяву про "бусифікацію": коли та хто з цим покінчить

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розглядає чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, як одного з основних кандидатів на посаду міністра оборони. Водночас глава держави дав зрозуміти, що очікує від нового керівника оборонного відомства не лише ефективного управління армією, а й вирішення однієї з найрезонансніших проблем останніх місяців – випадків так званої "бусифікації". Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент наголосив, що остаточне рішення щодо кандидатури ще не ухвалене, а відповідне подання до Верховної Ради поки не внесене. Він нагадав, що призначення міністрів оборони та закордонних справ відбувається за окремою процедурою.

Водночас Зеленський високо оцінив професійні якості як Ігоря Клименка, так і Михайла Федорова. Говорячи про можливе призначення очільника МВС, він підкреслив, що бачить однією з його ключових переваг здатність навести лад у сфері мобілізації.

За словами президента, питання комплектування війська є спільною відповідальністю армії, Міністерства оборони та інших державних структур. Саме тому він очікує, що Клименко зможе забезпечити викорінення випадків порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів, які в суспільстві отримали назву "бусифікація".

При цьому глава держави не назвав конкретної дати розгляду кадрових призначень. Після затвердження нового прем'єр-міністра парламент ще має окремо розглянути кандидатури очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.

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