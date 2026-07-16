Зеленский сделал заявление о "бусификации": когда и кто с этим покончит

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что рассматривает действующего министра внутренних дел Игоря Клименко как одного из основных кандидатов на должность министра обороны. В то же время, глава государства дал понять, что ожидает от нового руководителя оборонного ведомства не только эффективного управления армией, но и решения одной из самых резонансных проблем последних месяцев – случаев так называемой "бусификации". Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент подчеркнул, что окончательное решение по кандидатуре еще не принято, а соответствующее представление в Верховную Раду пока не внесено. Он напомнил, что назначение министров обороны и иностранных дел происходит по отдельной процедуре.

В то же время, Зеленский высоко оценил профессиональные качества как Игоря Клименко, так и Михаила Федорова. Говоря о возможном назначении главы МВД, он подчеркнул, что видит одним из его ключевых преимуществ способность навести порядок в сфере мобилизации.

По словам президента, вопрос комплектования войск является общей ответственностью армии, Министерства обороны и других государственных структур. Именно поэтому он ожидает, что Клименко сможет обеспечить искоренение случаев нарушения прав граждан во время мобилизационных мероприятий, получивших в обществе название "бусификация".

При этом глава государства не назвал конкретную дату рассмотрения кадровых назначений. После утверждения нового премьер-министра парламент должен отдельно рассмотреть кандидатуры руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

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