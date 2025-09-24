Зеленський зробив заяву про альтернативу Будапештському меморандуму: чим уже зайнялася Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оскільки Будапештський меморандум "провалився" і перетворився на "порожні слова", Україна будує нову архітектуру безпеки. Свою заяву Зеленський зробив під час виступу на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН щодо України.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова", – зазначив український лідер.

Він додав, саме тому сьогодні Україна разом із Великобританією, Францією та ще понад 30 країнами, які увійшли до широкої коаліції охочих, будує нову архітектуру безпеки.

При цьому президент наголосив, що Київ розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів.

За словами Володимира Зеленського, реальні гарантії безпеки мають стати межею, яку Росія не зможе перетнути знову.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський після переговорів із президентом США Дональдом Трампом заявив, що американський лідер готовий надати нашій державі гарантії безпеки після закінчення війни. Про це він повідомив під час прес-конференції у Нью-Йорку.

"Всі ми розуміємо – президент Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після того, як ця війна буде завершена", – наголосив Зеленський.

У той же час він уточнив, що в даний час деталі формату підтримки з боку США (backstop) залишаються невідомими. Зокрема, ще не до кінця визначено роль Вашингтона у процесі надання гарантій безпеки України. За словами глави держави, робота у цьому напрямі продовжується та враховує потреби України, серед яких безпілотники та інші види озброєнь.



