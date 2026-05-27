Зеленський зробив важливу заяву про те, що буде в Україні після війни: хто отримає унікальний шанс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення війни на країну очікує масштабне економічне зростання, а українці, які залишаються і працюють усередині держави вже зараз, зможуть отримати найбільші можливості для розвитку та заробітку. Про це глава держави сказав під час зустрічі з українською молоддю за кордоном на заході “Дома краще”.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, саме складні часи стають періодом, коли закладається фундамент майбутнього успіху як для бізнесу, так і для особистого розвитку.

Президент підкреслив, що після закінчення війни на Україну чекає серйозна інвестиційна притока. Відновлення зруйнованої інфраструктури, нові міжнародні проекти та поступова інтеграція в європейську економіку, на його думку, створять величезний попит на підприємців, спеціалістів та нові ідеї.

“Після війни буде велике піднесення в Україні”, — наголосив Зеленський, додавши, що інвестори традиційно приходять саме до тих країн, які проходять через переломні етапи і потім швидко розвиваються.

Окремо глава держави наголосив на європейському майбутньому України. Він запевнив, що країна стане повноцінною частиною Європейського Союзу, а український бізнес матиме доступ до відкритих ринків Європи.

За словами Зеленського, це створить для українців нові економічні перспективи, яких країна раніше не мала. Президент також звернувся до громадян, які перебувають за кордоном, із закликом повертатися додому після закінчення війни або хоча б підтримувати свої сім'ї та країну вже зараз.

Заява прозвучала на тлі активних дискусій щодо повоєнного відновлення України та очікувань багатомільярдних інвестицій із боку західних партнерів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль знову висунув ультиматум для мирної угоди: що ООН РФ зажадала від України.