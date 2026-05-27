Зеленский сделал важное заявление о том, что будет в Украине после войны: кто получит уникальный шанс

Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения войны страну ожидает масштабный экономический рост, а украинцы, которые остаются и работают внутри государства уже сейчас, смогут получить наибольшие возможности для развития и заработка. Об этом глава государства сказал во время встречи с украинской молодежью за рубежом на мероприятии “Дома лучше”.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По словам Зеленского, именно сложные времена становятся периодом, когда закладывается фундамент будущего успеха, как для бизнеса, так и для личного развития.
Президент подчеркнул, что после окончания войны Украину ждет серьезный инвестиционный приток. Восстановление разрушенной инфраструктуры, новые международные проекты и постепенная интеграция в европейскую экономику, по его мнению, создадут огромный спрос на предпринимателей, специалистов и новые идеи.
Отдельно глава государства сделал акцент на европейском будущем Украины. Он заверил, что страна станет полноценной частью Европейского Союза, а украинский бизнес получит доступ к открытым рынкам Европы.
По словам Зеленского, это создаст для украинцев совершенно новые экономические перспективы, которых страна раньше не имела. Президент также обратился к гражданам, находящимся за границей, с призывом возвращаться домой после окончания войны или хотя бы поддерживать свои семьи и страну уже сейчас.
Заявление прозвучало на фоне активных дискуссий о послевоенном восстановлении Украины и ожиданий многомиллиардных инвестиций со стороны западных партнеров.
