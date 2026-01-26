Зеленський зробив важливу заяву про мир: чому рішення тепер за США

Президент Володимир Зеленський заявив, що документ щодо гарантій безпеки від США на 100% готовий до підписання. Відповідну заяву український лідер зробив на спільній прес-конференції з лідерами Литви та Польщі у Вільнюсі.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Документ готовий на 100 відсотків, ми очікуємо від партнерів готовності, дати та місця, коли ми його підпишемо", – зазначив президент.

За його словами, угоду мають ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада України.

Окремо глава української держави згадав про європейську частину гарантій безпеки. У них, за словами Зеленського, мають бути зафіксовані результати роботи "коаліції рішучих" та дата вступу до ЄС.

"Другі гарантії безпеки для України – це європейські гарантії безпеки, це "коаліція бажаючих" і найголовніше – членство в Європейському Союзі. Це економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 27-й рік, ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова", – заявив глава держави.

За словами Зеленського, Україна технічно буде готова відкрити всі кластери в першому півріччі 2026, а в 2027 — повністю готова до вступу на "технічному рівні".

Глава держави наголосив, що Україна хоче отримати конкретну дату вступу до ЄС, яка має бути прописана в нашому договорі про закінчення війни, щоб потім усі сторони дотримувалися цих домовленостей, включаючи і агресора, який підписуватиме 20-пунктний план, якщо настане такий момент.

