Зеленський зробив важливу заяву про мир: чому рішення тепер за США

Президент Володимир Зеленський заявив, що документ щодо гарантій безпеки від США на 100% готовий до підписання. Відповідну заяву український лідер зробив на спільній прес-конференції з лідерами Литви та Польщі у Вільнюсі.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
За його словами, угоду мають ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада України.
Окремо глава української держави згадав про європейську частину гарантій безпеки. У них, за словами Зеленського, мають бути зафіксовані результати роботи "коаліції рішучих" та дата вступу до ЄС.
За словами Зеленського, Україна технічно буде готова відкрити всі кластери в першому півріччі 2026, а в 2027 — повністю готова до вступу на "технічному рівні".
Глава держави наголосив, що Україна хоче отримати конкретну дату вступу до ЄС, яка має бути прописана в нашому договорі про закінчення війни, щоб потім усі сторони дотримувалися цих домовленостей, включаючи і агресора, який підписуватиме 20-пунктний план, якщо настане такий момент.
